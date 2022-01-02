Новая напасть. Во Франции обнаружили неизвестный штамм коронавируса. Имя ему - B.1.640.2

06:53 04.01.2022

4 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает австрийская газета Heute.



По ее данным, неизвестная вариация COVID-19 найдена у французов, вернувшихся из Камеруна. Медики допускают, что возбудитель этого штамма распространен в африканской стране.



Ученые из Марселя заявили, что новый вариант содержит в себе 46 мутаций. Его назвали B.1.640.2. Данных об уровне угрозы или заразности штамма пока нет.



Ранее ученый из Греции заявил, что волна заражений штаммом коронавируса омикрон спадет к 20 февраля 2022 года. По словам профессора университета Аристотеля в Салониках Демосфена Сариянниса, это, вероятно, последняя мутация COVID-19. Он сослался на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии.