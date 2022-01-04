Стало известно о подготовке сделки России и Китая по "Силе Сибири – 2"

08:19 04.01.2022

4 января 2022,

Текст: Антон Никитин

Президенту России Владимиру Путину удалось договориться с Пекином о строительстве крупного трубопровода "Сила Сибири – 2", который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.



Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по "Северному потоку – 2", передает РИА "Новости".



"Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири – 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис", – обратил внимание Ашкенази.



Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация "Северного потока – 2" приостановлена.



Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.



В середине декабря президент России Владимир Путин рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из России в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири – 2". Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем России и Китаю нужен дублер "Силы Сибири".