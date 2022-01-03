Проект "Америка": Война на независимость США была фикцией (история), - Иван Рыбин

08:23 04.01.2022

Проект "Америка": Штыки примкнуть, пошуметь, деньги спрятать

Война на независимость США была фикцией

Иван Рыбин

3.01.22



3 января 1777 года, 245 лет назад, произошло так называемое сражение при Принстоне - эпическая битва, которую в США так любят отмечать. Янкесы вообще трепетно относятся к короткой истории своей страны, точнее, к ее официальной версии, аналитика у них не в моде. Особенно касательно всего, что относится к так называемой Войне за независимость.



Вставший на дыбы белый конь, на нем вполне узнаваемый Джордж Вашингтон с пикой в руке, на древке какая-то тряпка. Странно, что не традиционный "матрац". Перед фюрером свободолюбивых америкосов солдатики с фузеями, штыки примкнуты. "Вашингтон останавливает бегущих при Принстоне" - сие героическое полотно, точнее, его копии, очень любят вешать в присутственных местах Штатов. Лично видел, там, в США.



Картина нарисована через пару лет после битвы, почти по свежим следам, в 1779-м. Странно только, что "Stars and Stripes" художник на немалевал, в те годы, когда он творил, флаг уже выдумали. Полотно ничем не выделяется из ряда подобных дурацких образцов государственной пропаганды той эпохи, так было принято во всех странах. У нас тоже. Интересен не глупый сюжет, а само событие. Точнее, вся "война" в целом.



Разрозненные милиционные формирования, причем крайне мелкие, против регулярной армии. Казалось бы, классика провального жанра. Ан нет, в этот раз почему-то "партизаны" победили. Точнее, победу им засчитали. Все "битвы" данной войны больше смахивают на деревенские разборки.



Феерические "боевые действия" начались в 1775-м вокруг Бостона, пару раз крупные отряды регулярных войск Великобритании после обстрелов почему-то позорно отступали. Причем о каких-то потерях правительственных войск ничего не известно! Солдатам и офицерам противостояли так называемые "минитмены" - добровольцы, которые должны за минуту собраться и выступить на защиту дерьмократии.



Баптисты, адвентисты, квакеры, мормоны и прочая религиозно-сумасшедшая тусовка, про которую в приличном обществе и вспоминать не принято. Плюс вчерашние каторжники-уголовники. Те еще вояки…



Примерно то же самое было и в сражение при Принстоне. Против тысячи с небольшим англичан около пяти тысяч ополченцев. Джордж Вашингтон переправился через чеку реку Делавер (на сей счет тоже имеется картина!) и попытался напасть на англов. Те дали сдачи и минитмены драпанули, обгаживая панталоны. Вашингтон их вроде как остановил, но бритты уже отошли. Типа победа.



Кстати, картин с Джорджем Вашингтоном великое множество, разве что с бревнышком нет. Но не исключено, что это пробел в образовании автора, и таковая тоже существует. Например, "Отец-основатель американского государства на субботнике в Филадельфии в честь дня подписания Декларации о суверенитете".



Когда было надо, англичане умели сражаться. Параллельно событиям в Америке, в Индии шли так называемые "англо-майсурские войны", в ходе которых бритты демонстрировали чудеса героизма и военного мастерства. Причем им противостояли не какие-то там голозадые туземцы, а регулярные войска, с кавалерией и многочисленными пушками. Но выучка была не та, и небольшие отрады англичан - по тысячу человек, и менее того - успешно били огромные армии индусов. Именно армии, шайки минитменов с ними и рядом не стояли!



Но в те же годы, параллельно со странной войной, происходили и иные процессы.



"Началом истории можно считать 1775 год, когда Континентальный конгресс выпустил бумажные - „континентальные" - деньги. Вскоре появилось презрительное выражение „не стоит и бумажного доллара", поскольку эти деньги быстро обесценивались и никакие меры по регулированию цен не могли тому воспрепятствовать. Это была первая гиперинфляция в истории Соединенных Штатов", - пишет в своей книге "Покончить с ФРС" американский конгрессмен Рон Пол.



Немного повоевав, англичане вдруг покинули Новый свет. Вроде как все хорошо, свобода, и все такое, однако вскоре президент США за номером три начинает бить тревогу.



"Банковские организации представляют большую опасность, чем вражеские армии. Если американский народ позволит частному центральному банку контролировать эмиссию своей валюты, то последний сначала с помощью инфляции, затем дефляции, банков и растущих вокруг них корпораций лишит людей всей их собственности. И может случиться так, что однажды их дети проснутся бездомными на земле, которую когда-то завоевали их отцы", - вещал Томас Джефферсон.



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А вы знали, зачем фигуристки натягивают колготки поверх коньков?

К чему бы это? Вроде как землю лишь вчера завоевали, откуда опасность? Какие такие банковские организации в дикой стране, которая только-только оформила государственность? Англичан выгнали, их банки тоже, кто же тогда представляет эту опасность?



Банки, да, выгнали, но банкиры "просочились". Именно они организовали первую гиперинфряцию и попытались получить от свежеизбранного правительства право на денежную эмиссию. Те не дали. Вашингтон, Джефферсон и иже с ним дураками не были, в экономике разбирались, да и историю знали.



После того, как в 1694 году менялы получили в свое распоряжение Банк Англии и сделали его частным денежным эмиссионным центром, власть на острове перешла в их руки. Формально правили короли, де-факто - финансисты. Ибо деньгами распоряжались они. А кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку. Однако в кастовом обществе, с древней и спесивой аристократией, "космополитам" было крайне неуютно. В любой момент местные могли устроить погромчик национального масштаба. Захватчиков-то никто не любит…



"Богатые евреи старались замаскироваться, принимая аристократические английские или шотландские фамилии, и для среднего человека это выглядело естественной уловкой, как если бы преступник постарался при случае скрыть свою настоящую личность … Антисемитизм распространен в Англии в гораздо большей мере, чем мы согласны признать", - писал в 1945 году знаменитый английский публицист Джордж Оруэлл. Да-да, тот самый!



Очевидец описывает ситуацию первой половины ХХ века, когда английское общество стало гораздо терпимей. Причем Оруэлл рисует ситуацию без каких-либо предубеждений, просто как наблюдатель. Между тем, парой веков ранее на Альбионе все было куда веселей…



Узкую полоску Североамериканского материка, населенную ссыльными преступниками и представителями запрещенных в Великобритании религиозных сект, просто отдали банкирам. Дабы те туда убрались и строили там свое бесклассовое общество, где правят деньги. Война была фарсом. Примечательно, что в соседней Канаде - тоже британской провинции - все было тихо и спокойно. Никто не объявлял декларации о суверенитете и не кидал чай с кораблей. До сих пор глава канадского государства - королева Великобритании, то есть это, де-юре, колония. Но сие никого не волнует, живут и никаких комплексов по этому поводу у народа там нет.



Повторить английский успех удалось только 23 декабря 1913 года, когда в Штатах была создана Федеральная резервная система. Все-таки, отцов-основателей в США почитают, и к их советам прислушиваются. То есть прислушивались, теперь уже поздно.



"На курсе по основам экономики в Геттисбергском колледже меня поразило одно открытие: оказывается, деньги в большинстве своем являются вовсе не деньгами, а их заменителями. Экономика процветает, говорили мне, благодаря тому, что все мы участвуем в обороте вексельных кредитов, все данные о которых заносятся банком в журнал регистрационного учета векселей … В колледже я узнал, что в банке хранится лишь некоторая часть реальных денег. Экономический рост в таком случае происходит благодаря частичному банковскому резервированию. Это заставило меня усомниться, хотя еще и неокончательно, в системе, суть которой объяснял профессор. В некотором роде она казалась довольно ловким надувательством", - это опять пишет американский политик Рон Пол, потомок ирландских и немецких колонистов.



Сомневаться в США еще дозволяется, а вот выступить против уже нет. Последняя попытка закончилась убийством президента Джона Кеннеди.



Англичане же и вовсе превратились в "51-й штат", хотя еще немного трепыхаются. Видимо, в отместку за введение Бреттон-Вудской системы, закрепившей мировое господство доллара США, в 1946 году Банк Англии национализировали. Но было уже поздно.