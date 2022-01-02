В Киргизии вырубили 5 (лишних?) телеканалов

08:50 04.01.2022

4 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Прекращение вещания пяти телеканалов: комментарий Министерства культуры



В Кыргызстане, как сообщалось ранее, перестанут вещать пять телеканалов. Приостановлено разрешение на размещение телерадиоканалов в аналоговом вещании и (или) в цифровом пакете "8-му каналу", "РТВ Медиа", "НТВ КейДжи" и "Домашнему".



Как заявили в Министерстве культуры, были проведены проверки телеканалов, в ходе которых выявлены нарушения.



Чиновники подчеркивают, что действие разрешения на вещание не аннулировано, а приостановлено до 20 марта 2022 года.



"Говорить о том, что Минкультуры отключает телеканалы, неправильно. Мы только приостановили действие разрешения. Как только будут устранены нарушения, мы подключим телеэфир", - отметили в ведомстве.



По словам чиновников, Кыргызстан - правовое государство, где все должны исполнять законы, в том числе Закон "О телевидении и радиовещании".



Ранее отмечалось, что Минкультуры провело лицензионный контроль местных телеканалов. Согласно специальному положению, у телеканалов, которые ранее получали предупреждение и штраф, выявили нарушения при соблюдении норм по государственному языку и производству отечественного контента.



Однако в пресс-службе, например, РЕН ТВ заявили, что телеканал не получал никаких уведомлений о прекращении вещания в Кыргызстане. В РЕН ТВ также рассказали о намерении разобраться в ситуации и выразили надежду на соблюдение в стране равного доступа к информации и свобод для работающих в стране СМИ.