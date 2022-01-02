Очередной 30-летний адьютант Жапар-хана дослужился до кыргызского замминистра

08:57 04.01.2022

28 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Союзбек Надырбеков назначен заместителем министра культуры



31-летний Союзбек Надырбеков назначен заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



С конца апреля 2021 года он занимал должность заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.



Согласно открытым данным, Союзбек Надырбеков родился 16 сентября 1990-го в селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области. Получил образования в разных университетах и академиях по направлению эстрадный вокал, востоковедение и международные отношения, внутренняя и внешняя политика, государственное и муниципальное управление.



Трудовую деятельность начал в 2013 году. Работал председателем в молодежном клубе "Лидер", менеджером в туристической компании Luna travel, исполнительным директором в международном благотворительном фонде Asia Children Charity, советником по делам молодежи полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.



В 2020-2021 годах был консультантом секретариата фракции "Республика - Ата Журт" в Жогорку Кенеше КР.