Оторвав от оливье и токалок тушить бунт в Актау послали каз-вице-премьера Тугжанова

09:19 04.01.2022

Митинги по газу в Мангистау: сеть АЗС сделала заявление© Sputnik / Камшат Абдирайым



Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам, заявили в в компании



В среду, 3 января, Qazaq Oil сделала заявление по реализации сжиженного газа.



Несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, АЗС обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены.

"Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам. Ожидается допоставка дополнительного объема топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр", - заявили в компании.



Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в г. Жанаозен, 79 тенге - в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации.



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Сети АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" представлены в регионе 19-ю автогазозаправочными станциями и в течение долгого периода времени вели реализацию сжиженного газа по наиболее низким ценам в Мангистауской области.



Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встретился с протестующими сначала в Жанаозене, а потом в Актау.



Он объявил о том, что владельцы АГЗС области снизили цену на сжиженный газ со 120 до 85-90 тенге и призвал собравшихся сохранять общественный порядок.



Сегодня в Актау для рассмотрения ситуации с повышением цен на газ прибудет комиссия во главе с первым вице-премьером Ералы Тугжановым.