К Путину лидер Ирана летит с собственной ядерной бомбой в кармане, - С.Ищенко

В один из дней начала января 2022 года новостные программы всего мира наверняка начнутся с вестей из Москвы. Их очень ждут в десятках крупнейших стран - одни с надеждой, другие с ненавистью и страхом. Речь идет о предстоящем первом визите иранского президента Ибрахима Раиси в Россию. Весьма вероятно: основным итогом этой поездки может стать острейший кризис мирового масштаба, равного которому не было в последние десятилетия.



В том, что предстоит совершенно нерядовая поездка лидера персов в нашу столицу, убеждает то, как грозно она обставлена. О предстоящем президентском визите сообщил не как обычно - представитель внешнеполитического ведомства Ирана. Нет, личное знакомство Раиси с Владимиром Путиным в начавшемся месяце анонсировал начальник штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Моххамад Багери. Судя по всему, лично готовивший посещение Москвы своим лидером, когда в октябре минувшего года сам проследовал тем же маршрутом.



Тогда генерала Багери принимали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Понятно, что три месяца назад могло стать основным предметом их бесед: условия поставок Россией Ирану нашего самого передового оружия. Это оказалось возможным, поскольку лишь недавно все ограничения по данному поводу со стороны ООН были сняты.



Вероятно, о чем-то весьма существенном генералы уже договорились. Иначе с чего бы в дальнюю дорогу теперь собрался сам Раиси? Не иначе - за тем, чтобы поставить свою подпись под новыми многомиллиардными контрактами. И тем самым одновременно вызвать новый приступ ненависти у США, Израиля и их союзников в Западной Европе. Потому что для них эта новость пострашнее, чем давно обещанное американцами скорое вторжение российских войск на Украину. Боже, какая там Украина, когда танец с факелами начинается на главном пороховом и нефтяном погребе мира - Ближнем Востоке?



В зарубежной печати появились сильно похожие на правду сведения про то, что именно Раиси намеревается получить из рук Путина. Если в общих чертах: крупную партию из 24 истребителей Су-35 поколения 4++, зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", ряд разведывательных космических аппаратов военного назначения. Как утверждают, общая сумма поставок такого оружия - 10 миллиардов долларов.



Учтем, при этом, что все это Тегерану в Москве уже наверняка обещано. Иначе с чего бы президент этой страны вдруг так заторопился на встречу с Путиным с полными мешками долларов?



Впрочем, не исключено, что, по крайней мере, часть огромных денег Москва получит поставками нефти. Прервать которые нашим общим недоброжелателям будет крайне затруднительно, учитывая общее для России и Ирана и практически неприступное пока для американцев пространство Каспийского моря.



Обратите внимание: в приведенном перечне остро необходимых Тегерану вооружений системы исключительно оборонительной направленности. Откуда же тогда столько очевидного беспокойства у врагов персов, если те готовятся защищать лишь самих себя от любых нападений - с океана, с воздуха и из космоса?



Чтобы уяснить это, достаточно, к примеру, прочесть просто какую-то набатную статью, опубликованную 27 декабря 2021 года в американском журнале The New Yorker. Материал назван соответственно - "Надвигающаяся угроза ядерного кризиса с Ираном".

По-моему, тревожней уже некуда. Тем более, что в качестве собеседников автора статьи военные и политики из первого властного эшелона коллективного Запада и Израиля - глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Франклин Маккензи, спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, заместитель генерального секретаря Европейского Союза Энрике Мору, глава Военно-политического бюро Министерства обороны Израиля Зохар Палти и другие.



В обобщенном виде их мнение выглядит так: время, необходимое Ирану для производства боезаряда для первой собственной атомной бомбы, сегодня сократилось до трех недель. "Оно действительно короткое - и неприемлемо короткое", - цитирует The New Yorker неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена.



"Проблема ядерной программы Ирана в том, что на данный момент нет дипломатического механизма для того, чтобы их остановить. Иран больше ничего не боится", - добавляет жути в картину надвигающегося на каждого из нас апокалипсиса уже упомянутый Зохар Палти. Но как же тогда переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к "иранской ядерной сделке", которые после долгого перерыва возобновились в Австрии?



Похоже, никто уже особо не верит в успех этих слишком многим давно надоевших венских посиделок. Под их прикрытием враждующие стороны начинают все более откровенно и явственно выстраивать свои боевые порядки перед решающей и почти неизбежной, как, видимо, им представляется, схваткой. В двух словах пейзаж перед битвой на Ближнем Востоке выглядит так.



Как и следовало ожидать, Израиль куда болезненней, чем даже Соединенные Штаты, воспринимает новости про на глазах рождающееся ядерное оружие персов. Просто потому, что каждому там ясно: если бомба когда-либо и будет пущена в ход, то первым к праотцам Тегеран попытается отправить как раз еврейское государство. Само право на существование которого отрицает с самого начала.



Байден, судя по всему, надеется отсидеться за океаном в роли почти кота Леопольда. Чем очень расстраивает Тель-Авив, все четче осознающий, что на сей раз драться ему, видимо, придется с персами один на один.



Американцы против Ирана ему практически не помощники. Разве что в дополнение к закупленным в феврале 2021 года у Пентагона израильтянами восьми новейшим самолетам-танкерам Boeing КС-46 (первые два должны поступить в ВВС Израиля в конце 2023 года) буквально только что продали еще парочку таких же за дополнительные 1,1 миллиарда долларов. Каждая машина названного типа способна перевозить до 96 тонн топлива на дальность 1 830 километров, существенно увеличивая по дороге при дозаправках боевой радиус десятков израильских истребителей. Без чего проведение ЦАХАЛ массированной воздушно-космической операции против ядерных объектов персов оказалось бы даже теоретически неосуществимым.



При этом Тель-Авив и не считает нужным скрывать, что давно приступил к подготовке такой операции. Даже и без явного участия ставших слишком пугливыми при Байдене, с точки зрения Израиля, американцев.



Во всяком случае, в первый день 2022 года министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил: "У Израиля есть возможности, которые мир и даже некоторые специалисты в этой области не могут себе представить. И Израиль защитит себя от иранской угрозы… Для этого нам не нужно чье-либо разрешение. Так было с первого дня создания этого государства".



А что же Иран? Он в условиях быстро надвигающейся на весь Ближний Восток сокрушительной войны ведет себя так, как будто в этой посудной лавке главный теперь он.



Для наглядности в конце минувшего декабря на побережье Персидского залива командование Корпуса стражей исламской революции провело пятисуточные учения "Великий пророк". Перед этим на ракетном полигоне была смоделирована ядерная инфраструктура Израиля. В частности, весьма точно воспроизведен плутониевый реактор в Димоне (пустыня Негев). По нему одновременно был нанесен удар 16 баллистическими ракетами в обычном снаряжении. Параллельно этот якобы "реактор" был успешно атакован множеством дронов-камикадзе.



Почти тут же, 30 декабря 2021 года, государственное телевидение Ирана сообщило о запуске якобы многоступенчатой космической ракеты, на борту которой, как сказано, находились три орбитальных аппарата. Представитель министра обороны ИРИ Ахмад Хосейни сообщил, что речь идет о ракете-носителе "Симург", а запуск трех аппаратов одновременно осуществлен Ираном впервые.



Таким образом, внешне все выглядело почти мирно. К тому же вскоре Тегеран объявил, будто, по его сведениям, новогодний пуск закончился неудачей. Мол, заданная скорость "Симургом" достигнута не была, спутники не вышли на заданную орбиту. Однако израильский информационно-аналитический сайт "Детали" сообщил, что на самом деле задача вывода аппаратов в космос перед организаторами испытаний и не ставилась. Просто потому, что в действительности в тот день в Иране стартовала не космическая, а баллистическая ракета большой дальности с тремя разделяющимися боевыми блоками. В таком случае логично предположить, что хотя бы один из них вполне можно снарядить ядерным зарядом. Вряд ли случайно МИД Франции мгновенно официально назвал полет таинственного "Симурга" ударом по венским переговорам.



Но стоит ли вообще на столь тревожном военно-политическом фоне вообще хотя бы упоминать о международных дипломатических усилиях в столицы Австрии? Похоже, слишком поздно тратить посольские чернила, когда пушки на Ближнем Востоке уже заряжены.



Но вот вопрос: а к чему в столь явно закипающий ракетно-ядерный омут с головой бросаться еще и Путину? Неужто только ради одних только иранских миллиардов?



Надеюсь, это было бы слишком примитивно. А вот использовать шанс на большую политическую игру с американцами вокруг еще и иранской ядерной проблемы… Допустим, обещая учесть хотя бы часть их и израильских озабоченностей на Ближнем Востоке в обмен на большую чуткость Вашингтона к нуждам России, скажем, на "украинском" направлении? Почему - нет?



А в это время



По поводу предстоящего визита президента Ирана в Россию ряд западных СМИ активно цитирует иранского журналиста Бабака Тагваи, который с 2013 года постоянно проживает на Западе после обвинений в шпионаже у себя на родине. Так вот, по данным этого эксперта, из 24 запрошенных иранцами российских истребителей Су-35 две трети уже готовы к полетам и давно стоят на стоянках аэродрома Авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.



Дело в том, что боевые самолеты давно изготовлены по заказу Египта. Каир по соглашению от 2018 года сразу заплатил Москве за эти машины $3 млрд. Но затем под давлением Соединенных Штатов был вынужден отказаться от сделки. Оставшись, таким образом, и без денег, и без истребителей.



Теперь выход, кажется, найден. Бывшие египетские Су-35 с восторгом готовы забрать иранцы, рассчитавшись и с Москвой, и с Каиром сырой нефтью. В Иране заранее отобрали 30 лучших летчиков для отправки на учебу в Россию. Если документы будут подписаны, полеты начнутся уже в январе.



А к середине 2022 года персы получат из Комсомольска-на-Амуре все 24 Су-35. То есть - еще до того, как Израилю перепадут первые американские самолеты-заправщики КС-46. И проведение Тель-Авивом воздушно-космической операции по уничтожению ядерных объектов Ирана может встать в практическую плоскость.



