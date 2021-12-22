Талибы у власти. Что дальше? (сценарии)

10:34 04.01.2022

Талибы у власти. Что дальше?

27.12.2021 Андрей КУРБСКИЙ



Вероятные сценарии США

Полный вывод американского военного контингента из Афганистана и приход к власти движения "Талибан" можно считать главным событием уходящего года для большого региона Центральной и Южной Азии, Среднего Востока, да и для всей Большой Евразии в самом широком ее измерении. Правомочно считать это событие и принципиально важным в рамках происходящего геополитического противостояния США и их союзников - с одной стороны, России, Китая, Ирана и ряда солидаризирующихся с ними стран - с другой. Но теперь уже более важны последствия этого факта, именно в этом контексте необходимо просчитывать содержание и основные алгоритмы дальнейших действий США, наивно было бы полагать, что американская сторона смирится с потерей влияния в регионе. "Вероятные сценарии США для Центральной Азии после ухода из Афганистана" стали темой ситуационного анализа, прошедшего в Центре евразийских исследований Санкт-Петербургского государственного университета по инициативе профессора СПбГУ Александра Князева в партнерстве с Информационно-аналитическим центром МГУ.



Все риски, вызовы и, может быть угрозы имеют внутренний характер и для стран Центральной Азии связаны прежде всего с необходимостью принимать решения в сложившейся ситуации, связанной с соседством с Афганистаном, считает профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев. Практически 20 лет не было такой необходимости, страны были помещены в ситуацию, когда все решали внешние акторы, теперь региональные элиты оказались в состоянии, которое американцы называют "выход из зоны комфорта". А в целом это достаточно периферийная ситуация, страны Центральной Азии мало для кого интересны, поэтому какого-то серьезного воздействия извне не будет. Все риски - внутренние, а внутренние риски в какой-то степени контролируемы, с внутренними проблемами наши страны хоть как-то умеют справляться. Периферийное положение, отсутствие серьезного внешнего влияния, это позволяет предполагать какую-то стабильность ситуации.



Напротив, по мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Станислава Притчина, приход к власти "Талибана" является новым вызовом для региона. При этом страны Центральной Азии по-разному оценивают это и по-разному выстраивают свою политику - начиная с конструктивного взаимодействия и попыток наладить диалог, как мы это видим у Узбекистана, Казахстана, Киргизии, до жесткого подхода, который присутствует у Таджикистана. При этом еще один важный фактор, который будет влиять на динамику всех процессов, это то, что США впервые после 20 лет лишились своего военного, своего физического присутствия в регионе… Эта военная компонента всегда рассматривалась США как один из ключевых механизмов для продвижения американских интересов (мы видели, как через военное присутствие реализовывалось огромное количество проектов, например, это было одним из элементов в рамках первой революции в Киргизии в 2005 году). Наличие военной базы для США - всегда очень важный инструмент продвижения интересов и, вот, сейчас мы видим, как они остались без этого инструмента. При том, что какой-то адекватной замены физическому присутствию у них нет. Кроме посольств, гражданского сектора, влияния на медиа. Эта ситуация создает угрозу того, что США будут искать способы вернуться в регион - в каком-то другом, возможно - гибридном, формате.



Ташкентский эксперт, директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев конкретизирует главные риски и угрозы, возникающие для стран-соседей:



- Ухудшение отношений с правительством "Талибана" для тех стран, которые пойдут на сотрудничество с США в вопросе размещения на своей территории военных и разведывательных объектов США;



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- Связанные с этим возможности перенаправления "Талибаном" на эти страны усилий международных террористических организаций, в настоящее время действующих в Афганистане ("ИГИЛ - вилоят Хорасан", "Ансаруллах", "Котибат аль джиход валь таухид", "Аль-Каида" и др.)



Наиболее вероятным представляется размещение таких объектов в Пакистане. Менее вероятный сценарий - размещение таких объектов в Узбекистане и Туркменистане. Еще менее вероятный вариант - Таджикистан и Киргизия (они члены ОДКБ и РФ сделает все, чтобы на их территории не появилось военных и разведывательных объектов США). Впрочем, учитывая роль и значение КНР для нынешнего "Талибана", и в меньшей степени - роль и значение РФ, эскалация и перенос конфликта "Талибаном" за пределы Афганистана - представляется маловероятным. Другой важнейший фактор - военное присутствие РФ в центральноазиатских странах-участницах ОДКБ и союзническое взаимодействие России с Узбекистаном.



Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский полагает, что в рассматриваемой ситуации должна учитываться существующая диалектика единства и борьбы основных стратегий президента США Байдена. С одной стороны - прекращение т.н. "бесконечных войн" ради концентрации сил на борьбу с Китаем и Россией. С другой стороны, стремление активизировать "новые холодные войны" против Пекина и Москвы. Несомненно, продолжатся усилия тактического калибра по укреплению прозападных "пятых колонн", по разжиганию антирусских и антикитайских настроений. Американские и европейские неправительственные организации никуда не ушли, продолжается обработка местных элит в духе либерализма и "общечеловеческих ценностей". Новым стержнем создания торговых, экономических и военно-политических объединений призван стать и "Демократический альянс", созданный на недавнем "Саммите за демократию". Симптоматично, что ни одна из стран Центральной Азии не была приглашена на этот всемирный съезд антикитайских и антирусских сил. Вашингтонские теоретики либерализма рассматривают их как идеологически враждебные эталоны "автократии". Однако традиционная беспринципность практиков из Белого Дома, Госдепа, Пентагона и разведывательного сообщества вполне может позволить им попытаться привлечь страны ЦА к опосредованному сотрудничеству в обмен на капиталовложения в рамках американской и европейской инициатив или расширение гарантий коррумпированным элитам. Удастся ли реализовать американские стратегии за оставшиеся три года гарантированного правления Байдена и Республиканской партии? Не обязательно.



Вряд ли есть смысл говорить о наличии каких-либо конкретных и подробно расписанных сценариев, считает Александр Князев. Многовариантность в проектировании внешней политики США сама по себе подразумевает использование и разработку тех или иных из ранее обозначенных векторов. Поэтому и сам вывод американского военного контингента нельзя считать каким-то неплановым мероприятием, наверняка такое развитие событий заранее рассматривалось, готовилось, ну, а сама форма этого вывода хотя и выглядит как американское поражение, все же таковым не является. Говоря о сценариях, нужно скорее иметь ввиду стимулирование уже существующих, ранее запущенных или штрих-пунктирно пока обозначенных тенденций. Важнее принимать во внимание неизменность целей американской внешней политики и, в том числе, и для региона Центральной Азии. Эти цели известны и первой из них можно считать стремление к сохранению своего (США) доминирования в мировой политике, как и стремление сохранить монополию на управление большими трансграничными процессами. Естественно, что в рамках этих целей американского стратегирования применительно к региону Центральной Азии занимает противодействие усилению влияния КНР, сохраняющемуся влиянию в регионе России, обеспечение региональной изоляции Ирана.