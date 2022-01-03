Газовые вызовы. Германия балансирует на грани, - А.Поплавский

12:47 04.01.2022 "Германия на грани": "накажет" ли Россию правительство Шольца

Что ждет новые власти Германии в 2022 году



Алексей Поплавский



Германия начинает 2022 год с председательства в G7, в новом правительстве намекают на изменения внешнеполитического курса государства, отказавшись от "многозначительного молчания" эпохи Ангелы Меркель. Своими главными ориентирами немецкие власти считают борьбу с изменением климата, консолидацию позиции по России и Китаю, а также углубление сотрудничества с США и другими партнерами. Удастся ли Германии сохранить лидерство в Европе после Меркель - в материале "Газеты.Ru".



Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем от Социал-демократической партии (СДПГ) открывает свой первый год правления с председательства в "большой семерке" (G7), сменив на этом посту Великобританию. Как ожидается, главной особенностью работы ФРГ в G7 должно стать изменение внешней политики страны - впервые за последние 16 лет, в течение которых государством управляла Ангела Меркель.



Уход от курса Меркель



"В долгосрочной перспективе многозначительное молчание не является формой дипломатии", - так говорила в интервью Tegeszeitun новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок (представляет партию "Зеленые").



Эти слова наиболее емко отражают суть предполагаемой внешней политики Берлина, который пообещал не ограничиваться лишь предложением "конструктивного диалога", что было характерно для прежнего руководства. Так было и в ходе шестинедельного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, так было и в отношении украинского кризиса в Донбассе.



Теперь же Берлин рассматривает опции более широкого санкционного воздействия на Россию и Китай за "нарушения прав человека".



Вместе с тем это не означает отказа от диалога и сотрудничества. Одним из примеров такого подхода нового германского правительства можно назвать газопровод "Северный поток - 2", который в ФРГ, несмотря на позицию США и других стран, оценивают как бизнес-проект, а не как инструмент Москвы для давления на Европу.



Главной же проблемой для нового правительства станет расхождение в подходах главы МИД Бербок и канцлера Германии Олафа Шольца. Издание Die Welt называет Шольца сторонником более сдержанной внешней политики, которая была свойственна Меркель.



Ключевые темы новой власти



Тему борьбы с изменением климата считают центральной для Берлине как во внешней политике, так и во внутренней. Власти ставят перед собой цель перейти к возобновляемым источникам энергии и отказаться от угольной энергетики по возможности к 2030 году.



В привязке к климату идут и такие пункты программы, как взаимодействие с Китаем, который Бербок окрестила одновременно партнером и конкурентом G7.



Схожие заявления звучат и в отношении России, Германия намерена работать над укреплением сотрудничества с союзниками, в особенности с США, для поддержания единого подхода к взаимодействию с Москвой.



По этому поводу в последнее время из Берлина также звучит немало предупреждений о возможных санкциях в случае "российского вторжения" на Украину. Идею об угрозе нападения Москвы с осени прошлого года продвигает Вашингтон, в чем Берлин активно его поддерживает. Правда, ряд немецких СМИ отмечали, что в правительстве ФРГ все же с сомнением относятся к информации о якобы планах России.



При этом новые власти Германии ставят перед собой достаточно амбициозные цели в европейской политике. Во-первых, в Берлине видят будущее Евросоюза в качестве федеративного государства. А во-вторых, выступают за либеральный подход в миграционной политике, то есть предполагая прием беженцев и предоставление им убежища на общеевропейском уровне.



Основным внутренним вопросом для властей ФРГ остается пандемия коронавируса. Под конец прошлого года правительство пошло на введение обязательной вакцинации для ряда профессий, в том числе врачей. В стране опасаются нового всплеска заболеваемости из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Однако часть общества встретила такие меры в штыки, хотя большинство населения и поддерживает вакцинацию.



Главные вызовы



Пандемия, несмотря на иные заявления, станет ключевой проблемой для германского правительства в первый год его работы, считает научный директор Российско-германского форума Александр Рар.



"Германия уже на грани исчерпания своих сил. Медицинский персонал уходит с работы, потому что люди просто не могут уже психологически и физически продолжать работу. Да и деньги, которые государство раздавало компаниям, которые должны были на время прекращать свою деятельность, также постепенно заканчиваются. Последствия пандемии в экономике и социальной среде очень серьезные, немцы запуганы", - говорит эксперт.



С начала изоляционных мер Германия постоянно вводила локдаун, что не может не сказаться на ситуации внутри страны в 2022 году. "Ситуация трудная, растет протестное движение, идет закрытие каналов, которые выступают против линии правительства, особенно в YouTube", - отмечает Рар, подчеркивая, что социальное напряжение может обернуться потерей популярности правительства.



Кроме того, в число главных задач правительства Германии входит консолидация Европы, и здесь все не так хорошо, продолжает Рар, - впереди ЕС ждут колоссальные бои по распределению общих средств, которые в основном северные страны вложили в общий котел, чтобы спасти более слабые южные государства.



"Назревает серьезный общий экономический кризис, который считают надуманным и временным, но цены на энергоресурсы сильно растут, и никто не знает, где этот рост остановится. К тому же, не за горами следующий миграционный кризис",

- полагает собеседник "Газеты.Ru".



Те меры, которые предотвратили переход мигрантов через польскую границу, дадут только временный эффект. "Ситуация в Африке и на Ближнем Востоке только ухудшается с падением Афганистана, кризисом в Ираке и войной в Ливии. Масса людей хочет бежать из этих регионов в Европу, и как этому помешать, никто не знает", - заключает эксперт.



В то же время руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов уверен, что перед новым правительством Германии стоят те же самые вызовы, что и перед прежним.



"Это европейская "зеленая сделка", энергетический и цифровой переход к 2030 году, который включает производство электромобилей и строительство газовых станций, которые должны потом работать на водороде. По сути, кардинально новых стратегических задач у них нет. Поэтому это правительство продолжает выполнение тех задач, которые были обозначены прежним кабмином под руководством Меркель", - добавляет эксперт.



Внутренние противоречия



Вызовом для новых властей можно назвать и внутренние противоречия в правящей коалиции. Кабмин ФРГ контролируют три партии: СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии. Хотя сторонам и удалось достичь компромисса по основным вопросам, определенные расхождения все же наблюдаются - опять-таки по линии МИД, который контролирует лидер "Зеленых" Бербок, и канцлера от СДПГ в подходах к внешней политике.



"Нынешняя коалиция несколько новой формы. В прежнем кабмине можно было сказать, что есть старший и младший брат - одна сильная партия и другая маленькая, которая не имеет серьезного влияния. Сейчас же это фактически трехстороннее правительство, где у всех участников коалиции одинаковое влияние. И хотя последнее решение за канцлером, который хочет начать прагматично работать с той же Россией, но за "Зелеными" - все СМИ и представители либеральных элит, призывающие к жесткой политике в отношении Москвы.



И кто тут в конечном итоге победить - канцлер или те, кто желает наказать Россию, - сказать очень трудно, так как подобные баталии еще только начинаются", - считает Александр Рар.



Однако Владислав Белов из Института Европы РАН не исключает, что все конфликты стороны смогли разрешить.



"Коалиционное соглашение между тремя партиями стало достижением компромисса внутри правительства. То есть все конфликты были согласованы. Будут ли они проявляться дальше, пока открытый вопрос. Бербок подчеркивала, что противоречий по "Северному потоку - 2" внутри кабмина нет. А если будет что-то с Украиной, то Шольц и Бербок будут едины в санкционном давлении в отношении России. Так что пока никаких открытых конфликтов у сторон нет", - указывает эксперт.



Судьба лидерства



Впрочем, основной вопрос для нового правительства ФРГ - удастся ли Берлину сохранить ключевую роль в Европе, которую страна последовательно удерживала при Меркель, выступая главным игроком при принятии решений и определении будущего ЕС.



С точки зрения Александра Рара из Российско-германского форума, Шольц попытается сохранить лидерство Германии, но вряд ли сможет это сделать без участия Франции. По его словам, так называемый французско-немецкий мотор действовал еще во время старой Европы, и ему подчинялись остальные государства.



"Франция и Германия всегда пользовались тем, что у них сильнейшие экономики, тянули и заставляли другие страны следовать политике, которую предлагали сами. Однако сегодня ФРГ уходит резко влево и пытается проводить экологическую революцию Европы, чего не хочет Франция, выступающая за использование атомной энергии.



Возникают у сторон разногласия и в вопросах геополитики, в том числе сближения или отдаления от США. Поэтому, скорее всего, Германии все-таки не удастся сохранить лидерство в Европе и этот французско-немецкий мотор не будет действовать", - поясняет эксперт.



Владислав Белов придерживается обратного мнения. По его словам, Германия сможет сохранить лидерство не только в Европе, но и в мире. "ФРГ позиционирует себя как мировой игрок, используя многосторонний подход и пытаясь укрепить свои позиции. Более того, Германия хочет закрепиться в Совете Безопасности ООН и в целом показывает себя лидером не только Европы, но и мира", - резюмирует эксперт. Источник - Газета.Ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641289620

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год

- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин

- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%

- Вернемся к итогам года

- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год

- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы

- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"

- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения

