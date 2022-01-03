 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 03.01.2022
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Стриптиз на тое шокировал не только гостей, но и Казнет (видео)
12:50 04.01.2022

Торжество стало совершенно нетипичным, когда в зале появился стриптизер и начал охаживать девушек.

Одна из них удостоилась особого внимания танцора, рассказывает "Экспресс К". К слову, девушка, хоть и стеснялась, но спустя мгновение раскрепостилась и подыграла стриптизеру.

Видео вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

"Штрафовать надо. Куда смотрят?", "Темные времена настают", "Такое вообще надо запрещать", "Бессовестные", - возмутились комментаторы в Казнете.

Ранее ЭК рассказывал о том, что со стриптизером зажгла и известная рэперша Say Mo.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641289800
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