Стриптиз на тое шокировал не только гостей, но и Казнет (видео)

12:50 04.01.2022

Торжество стало совершенно нетипичным, когда в зале появился стриптизер и начал охаживать девушек.



Одна из них удостоилась особого внимания танцора, рассказывает "Экспресс К". К слову, девушка, хоть и стеснялась, но спустя мгновение раскрепостилась и подыграла стриптизеру.



Видео вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.



"Штрафовать надо. Куда смотрят?", "Темные времена настают", "Такое вообще надо запрещать", "Бессовестные", - возмутились комментаторы в Казнете.



Ранее ЭК рассказывал о том, что со стриптизером зажгла и известная рэперша Say Mo.



