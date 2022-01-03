Пьяный в зюзю аким западно-казахстанского Форт-Шевченко Азербаев пытается что-то промяукать народу

16:07 04.01.2022

В Сети появилось видео с пьяным акимом города Форт-Шевченко



В Сети появилось видео с пьяным акимом города Форт-Шевченко, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На кадрах аким города Форт-Шевченко Шалкыбай Азербаев рассказал о том, что у него "было четыре дня выходных и он немного отдохнул". На вопрос, почему он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, глава города ответить не смог.



Инцидент порталу InAktau прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области.



"Проводим служебное расследование, если факт подтвердится, он будет освобожден от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе главы региона.



В департаменте полиции Мангистауской области пообещали позже сообщить, какую ответственность понесет нарушитель.