Лидеры народного бунта в Западном Казахстане создали свой "штаб"

16:11 04.01.2022

Общественный штаб по регулированию цен на сжиженный газ создан в Мангистауской области 04.01.2022, 16:35 7461 МАНГИСТАУ. 4 ЯНВАРЯ - В Мангистауской области активисты заявили о создании общественного штаба по регулированию цен на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как сообщает агентство Kazinform, группа граждан из Мангистауского региона во главе с депутатами мажилиса Едилом Жанбыршиным и Саматом Мусабаевым заявляет на видео, что они намерены добиться выполенения требований населения. Уважаемые жители Мангистауской области. Население возмущено резким ростом цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистау. Народ доводит свои обращения до власти и просит выполнить их требования. Мы считаем, что это правильно. В связи с этим вопросом несколько граждан Мангистауской области организовали общественный штаб. Члены штаба сформированы из известных граждан региона. Граждане Мангистау выходят к нам посредством социальных сетей и напрямую по телефону, просят вмешаться в это дело. Единство страны, спокойствие народа, благополучие Мангистау - наша общая честь. Основная цель общественного штаба - донести требования населения до правительственной комиссии и принять участие в решении проблем, связанных с сжиженным газом. Мы работаем над этим", - заявляет мажилисмен Едил Жанбыршин. В общественный штаб вошли депутаты мажилиса Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев, депутаты Мангистауского облмаслихата Аббат Урисбаев и Аят Сугирбай, депутат Актауского гормаслихата - Уайс Ерсайынулы, поэт и журналист Ануар Бимагамбет, и журналист Алтай Алмас. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия начала работу в Мангистауской области и Актау. Сейчас члены Кабмина проводят встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.