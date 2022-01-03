Хамаб. Перестрелка на туркмено-афганской границе

16:20 04.01.2022

Перестрелка на туркмено-афганской границе: никто не пострадал Вооруженные столкновения между афганскими талибами и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как сообщает ТАСС со ссылкой на афганскую газету Hasht-e subh, перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами произошла утром, 3 января в уезде Хамаб провинции Джаузджан. Другие подробности случившегося не поступали. Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы "Талибана" произвели выстрелы", - рассказал назначенный радикалами глава управления информации и культуры в северной афганской провинции Джаузджан Хиляль Балхи. Балхи утверждает, что они открыли ответный огонь, сами талибы не пострадали. Ранее сообщалось, что в ОДКБ планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане.