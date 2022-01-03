Нефтянки Тенгиза поддержали протестующих в ЗапКазахстане своей демонстрацией (видео)

16:31 04.01.2022

Сотни нефтяников на Тенгизском месторождении в Атырау (Казахстан) также вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау. Об этом сообщают казахские СМИ (https://vlast.kz/).



По их данным, часть работников субподрядных организаций "Тенгизшевройл" поддержали граждан, которые вышли на митинги в Мангистауской области. Однако, как заявили в пресс-службе компании, на деятельности ТШО это не отразилось.



"В ТОО "Тенгизшевройл" осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации", - говорится в сообщении.







Между тем к акции присоединяются новые рабочие, а на место вылетел первый заместитель акима Атырауской области Серик Айдарбеков.



Напомним, что с 1 января в Казахстане цены на автомобильный сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр. На следующий день жители Актау и Жанаозена вышли на акцию протеста против роста цен и перекрыли дороги. Акции протеста продолжаются.