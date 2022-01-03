|Площадь Ынтымак. К протестующим в центре Актау присоединились вахтовики Каламкаса (видео)
16:36 04.01.2022
Что происходит на площади Ынтымак в Актау 4 января
Корреспондент Sputnik Казахстан рассказывает с места событий о ситуации в центре города
АКТАУ, 4 янв - Sputnik. Сегодня утром в Актау на месте митингов из-за роста цены на газ - площади Ынтымак - находится около 500 человек. Преимущественно это мужчины. Митингующие активировались, на видео они встречают вахтовиков с месторождения Каламкас.
Полиция охраняет подходы к акимату. Однако пройти на площадь можно беспрепятственно, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий.
Утром в Актау на месте митингов из-за роста цены на газ - площади Ынтымак - находится около 500 человек
На площади установлены большая юрта, где могут разместиться до сотни человек, и маленькая палатка. В юрте на столах стоят хлеб, баурсаки, самса, вода и чай.
Преимущественно это мужчины
У митингующих три основных требования, передает с места событий корреспондент Sputnik Казахстан:
снизить цену на газ до 50 тенге за литр,
отменить мораторий на прием новых работников на месторождения,
снизить цены на продукты питания.
Митингующие активировались, на видео они встречают вахтовиков с месторождения Каламкас
На протяжении всей ночи протестующие находились на площади.
На центральной площади Актау митингующие установили юрту - видео
Трудности с мобильной связью
В центре города нет мобильного интернета - туда невозможно вызвать такси, нельзя отправить сообщения в мессенджерах, в окрестных кафе и ресторанах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом - только за наличный расчет.
Заведения общепита и магазины пока не открылись - в Актау еще нет 10 часов утра, однако вчера они не работали даже днем.
Напомним, одним из требований протестующих было восстановить работу интернета в центре Актау.
Разница во времени между Актау и Нур-Султаном +1 час.