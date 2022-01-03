Площадь Ынтымак. К протестующим в центре Актау присоединились вахтовики Каламкаса (видео)

16:36 04.01.2022

Что происходит на площади Ынтымак в Актау 4 января



Корреспондент Sputnik Казахстан рассказывает с места событий о ситуации в центре города



АКТАУ, 4 янв - Sputnik. Сегодня утром в Актау на месте митингов из-за роста цены на газ - площади Ынтымак - находится около 500 человек. Преимущественно это мужчины. Митингующие активировались, на видео они встречают вахтовиков с месторождения Каламкас.



Полиция охраняет подходы к акимату. Однако пройти на площадь можно беспрепятственно, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий.







Утром в Актау на месте митингов из-за роста цены на газ - площади Ынтымак - находится около 500 человек



На площади установлены большая юрта, где могут разместиться до сотни человек, и маленькая палатка. В юрте на столах стоят хлеб, баурсаки, самса, вода и чай.



Преимущественно это мужчины



У митингующих три основных требования, передает с места событий корреспондент Sputnik Казахстан:



снизить цену на газ до 50 тенге за литр,

отменить мораторий на прием новых работников на месторождения,

снизить цены на продукты питания.



Митингующие активировались, на видео они встречают вахтовиков с месторождения Каламкас



На протяжении всей ночи протестующие находились на площади.



На центральной площади Актау митингующие установили юрту - видео



Трудности с мобильной связью



В центре города нет мобильного интернета - туда невозможно вызвать такси, нельзя отправить сообщения в мессенджерах, в окрестных кафе и ресторанах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом - только за наличный расчет.



Заведения общепита и магазины пока не открылись - в Актау еще нет 10 часов утра, однако вчера они не работали даже днем.



Напомним, одним из требований протестующих было восстановить работу интернета в центре Актау.



Разница во времени между Актау и Нур-Султаном +1 час.