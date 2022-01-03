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Площадь Ынтымак. К протестующим в центре Актау присоединились вахтовики Каламкаса (видео)
16:36 04.01.2022

Что происходит на площади Ынтымак в Актау 4 января

Корреспондент Sputnik Казахстан рассказывает с места событий о ситуации в центре города

АКТАУ, 4 янв - Sputnik. Сегодня утром в Актау на месте митингов из-за роста цены на газ - площади Ынтымак - находится около 500 человек. Преимущественно это мужчины. Митингующие активировались, на видео они встречают вахтовиков с месторождения Каламкас.

Полиция охраняет подходы к акимату. Однако пройти на площадь можно беспрепятственно, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий.



Утром в Актау на месте митингов из-за роста цены на газ - площади Ынтымак - находится около 500 человек

На площади установлены большая юрта, где могут разместиться до сотни человек, и маленькая палатка. В юрте на столах стоят хлеб, баурсаки, самса, вода и чай.

Преимущественно это мужчины

У митингующих три основных требования, передает с места событий корреспондент Sputnik Казахстан:

снизить цену на газ до 50 тенге за литр,
отменить мораторий на прием новых работников на месторождения,
снизить цены на продукты питания.

Митингующие активировались, на видео они встречают вахтовиков с месторождения Каламкас

На протяжении всей ночи протестующие находились на площади.

На центральной площади Актау митингующие установили юрту - видео

Трудности с мобильной связью

В центре города нет мобильного интернета - туда невозможно вызвать такси, нельзя отправить сообщения в мессенджерах, в окрестных кафе и ресторанах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом - только за наличный расчет.

Заведения общепита и магазины пока не открылись - в Актау еще нет 10 часов утра, однако вчера они не работали даже днем.

Напомним, одним из требований протестующих было восстановить работу интернета в центре Актау.

Разница во времени между Актау и Нур-Султаном +1 час.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641303360
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