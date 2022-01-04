Митингующие в Атырау прорвали оцепление и перекрывают дороги

16:51 04.01.2022

Митингующие в Атырау прорвали оцепление, собираются на площади и перекрывают дороги



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https://centralasia.media/news:1754253



CentralAsia (KZ) - Протестующие в Атырау, Казахстан прорвали оцепление силовиков и собираются на площади города, сообщает КазТАГ.



"Мы с Мангистау!" - скандируют протестующие в четверг на видео, которое прислала в редакцию корреспондент КазТАГ из Атырауской области.



Ранее силовики пытались перекрыть дорогу большой колонне протестующих, однако они прорвали оцепление и начали собираться на площади.



"Там парней задерживают, перекроем дороги", - кричат друг другу протестующие еще на одном видео, на другом кадре видно, как собравшиеся выстроились в живую цепь поперек дороги.



На месте событий заметно большое количество силовиков, но протестующие явно превосходят их по численности.



Атырау 04.01.2022 pic.twitter.com/pzf9lylBcy



- Samat (@donsimao) January 4, 2022

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.



На фоне стихийных митингов в Мангистауской области были усилены меры безопасности в других городах республики, в частности, в Алма-Ате.