"Власть не падет...", - казпрез Токаев выступил с обращением к восставшим/народу

21:46 04.01.2022

"Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а диалог" - Токаев

Президент Казахстана в видеообращении к соотечественникам призвал митингующих "проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности". "Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул он.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил с видеообращением к соотечественникам на фоне продолжающихся в стране протестов.



"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам с призывом проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности", - заявил он.



"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание", - отметил президент



"Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул он.



Обращаясь к молодежи, Касым-Жомарт Токаев сказал: "Не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам".



"Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", - заключил президент.