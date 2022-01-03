В Казахстане недоступен ряд мессенджеров

22:00 04.01.2022

Источники "Газеты.uz" в Казахстане и СМИ этой страны сообщают о недоступности ряда мессенджеров. В разных регионах продолжаются акции протеста. Президент Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов "не следовать призывам деструктивных лиц" и пообещал рассмотреть требования социально-экономического характера.



В Казахстане поздно вечером во вторник пропал доступ к популярным интернет-мессенджерам Telegram, WhatsApp и Signal, сообщили СМИ этой страны. Источники "Газеты.uz" в Казахстане подтверждают эту информацию.



Со 2 января в соседней стране проходят протесты, начавшиеся в городе Жанаозене Мангистауской области (граничит с западной частью Узбекистана) из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ (с 60 до 120 тенге за литр). Демонстрации солидарности прошли в областном центре Актау, а потом перекинулись на другие регионы Казахстана, включая столицу Нур-Султан и бывшую столицу Алматы.



По поручению президента Касым-Жомарта Токаева была сформирована правительственная комиссия, которая провела переговоры с активистами. Во вторник было сообщено о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге в Мангистауской области в рамках социальной ответственности Национальной компании "Казмунайгаз".



Призывы снизить цену на топливо, звучавшие на митингах, постепенно сменились требованиями повышения уровня жизни, пишет Vlast.kz.



На момент публикации демонстрации продолжаются. Сообщается о задержаниях протестующих и отключении мобильного интернета в Алматы.



Вечером во вторник президент Касым-Жомарт Токаев через Твиттер обратился с просьбой к демонстрантам "не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества".



"Требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал он.