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Вторник, 04.01.2022
23:16  В Алматы начались столкновения протестующих с силовиками
23:02  В Алматы протестующие прорвались на площадь Республики. Их пытаются разогнать светошумовыми гранатами
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Понедельник, 03.01.2022
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    Казахстан   | 
В Алматы начались столкновения протестующих с силовиками
23:16 04.01.2022

В Алматы протестующие атаковали сотрудников правоохранительных органов, те в ответ применили светошумовые гранаты, с помощью этого удалось оттеснить демонстрантов, сообщает "Sputnik Казахстан". По данным Mash, разгонять демонстрации слезоточивым газом начали и в столице страны, Нур-Султане.

Местный портал Vласть пишет, что протестующие пытаются штурмовать автомобили, из которых их закидывают светошумовыми гранатами. В машины летят палки и другие предметы. Данных о пострадавших пока нет, однако корреспондент "Sputnik Казахстан" сообщал, что толпа избила одного сотрудника полиции. Mash опубликовал видео, на котором несколько человек раскачивают полицейский фургон, после чего он загорается.

Жители Казахстана начали протестовать после того, как цены на газ выросли вдвое. Правительство пообещало пойти навстречу митингующим и снизить цену до 50 тенге за литр (цены должны были вырасти с 60 до 120 тенге за литр в результате изменений, связанных с реализацией газа через электронные торги). Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации. На фоне протестов в стране начались проблемы с работой интернета и мобильной связи.

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641327360
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