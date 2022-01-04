В Казахстане глушат связь? Что с интернетом на фоне протестов

00:00 05.01.2022

Два крупных мобильных оператора в Казахстане назвали причину отключения интернета



Казахстанцы в разных городах страны жалуются на перебои с мобильным интернетом. В чем причина - рассказали мобильные операторы



НУР-СУЛТАН, 5 янв - Sputnik. Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в Алматы действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.



Перебои с мобильным интернетом в крупных городах Казахстана наблюдаются на фоне массовых митингов против подорожания сжиженного газа.



В крупнейшем городе Казахстана - Алматы - у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети.



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"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщил во вторник аккаунт оператора в Facebook в ответ на соответствующий вопрос пользователя.



Ранее Beeline сообщил, что перебои с мобильным интернетом происходят "по независящим от компании причинам".



Токаев проведет совещание по ситуации в стране



Причины протестов в Казахстане



Напомним, протестные выступления из-за резкого повышения цен на газ начались в Мангистауской области сразу после Нового года. Акции прошли в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Актау и других населенных пунктах региона после того, как стоимость газа для заправки автотранспорта увеличилась вдвое - до 120 тенге за литр. Люди требовали снизить цены, 4 января протестные акции состоялись также и в других регионах Казахстана.



В ответ на протесты по поводу повышения цен на газ местные власти в Мангистауской области и Актюбинской области заявили о том, что стоимость газа будет снижена до 50 тенге за литр.



Реакция Токаева



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. Он подчеркнул, все законные просьбы и требования протестующих будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения.



Глава государства призвал соотечественников к благоразумию.



"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи - не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким", - говорится в обращении президента.



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"Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", - отметил президент.



Ранее Токаев обратился с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества.



Митинги в Мангистауской области. Видео с места событий



На момент публикации материала протесты еще продолжаются в разных городах Казахстана. В частности, в Алматы митингующие были замечены в погромах полицейских машин. Полиция применила светошумовые гранаты. Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа.



Алматинская полиция оттеснила участников митинга с площади. Сейчас людей стало меньше, передает Sputnik Казахстан.