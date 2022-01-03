В Узбекистане вводится бессрочный мораторий на вырубку деревьев

00:03 05.01.2022

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, которым на бессрочный период продлевается действие моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.



В период действия моратория наряду с действующими ограничениями и обязанностями дополнительно к правонарушителям применяются:



– административные штрафы с увеличением их размеров в пять раз – за нарушение требований моратория;



– взыскание сумм ущерба, причиненного растительному миру, с увеличением их размеров в два раза – за незаконную вырубку и повреждение деревьев и кустарников;



– уровень (рейтинговая оценка) строительно-подрядных организаций, нарушивших требования моратория, в Национальной информационной системе "Прозрачное строительство" понижается на одну ступень.



При этом строительно-подрядные организации, уровень (рейтинговая оценка) которых понижен на одну ступень, лишаются возможности повысить свой уровень (рейтинговую оценку) в течение одного года. Строительно-подрядные организации, уровень (рейтинговую оценку) которых понизить на одну ступень не представляется возможным, полностью исключаются из электронного рейтинга строительно-подрядных организаций на срок один год.



При проектировании строительства новых зданий и сооружений высотой более 12 метров от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 квадратных метров не допускается отведение площади для озеленения (деревьев, кустарников, иных растений и саженцев) на прилегающих к ним территориях менее 25% от общей площади земельных участков, выделяемых для проекта (за исключением реновации морально устаревших зданий и сооружений с истекшим сроком эксплуатации).



Категорически запрещается принятие распоряжений правительства, протоколов, письменных поручений, ведомственных актов, поручений и решений органов исполнительной власти на местах, включающих указания, предусматривающие вырубку, раскорчевку, повреждение или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.