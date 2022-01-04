Ректором Узбекского Национального института художеств и дизайна назначен Аббосжон Мирзорахимов

00:04 05.01.2022

Назначен ректор Национального института художеств и дизайна

Ректором Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода стал Аббосжон Мирзорахимов.



Аббосжон Шодмонович Мирзорахимов назначен ректором Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, следует из постановления правительства от 1 января.



Аббосжон Мирзорахимов - кандидат исторических наук. Окончил бакалавриат Термезского государственного университета (1997−2001 годы), магистратуру Национального университета Узбекистана (2001−2003), аспирантуру Института истории Академии наук (2006) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2011−2012).



Ранее занимал различные должности в Министерстве по делам культуры и спорта (сейчас реорганизовано в Министерство культуры и Министерство туризма и спорта), а также в Администрации президента.



Предыдущим руководителем вуза с февраля 2019 года работал Нодирбек Сайфуллаев.