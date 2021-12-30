Казахстан: грустные итоги года, - Данияр Ашимбаев

00:18 05.01.2022

Вернемся к итогам года

Данияр Ашимбаев: Внешняя политика - проблемы с Россией, КНР и Кыргызстаном... Сельское хозяйство - война за субсидии, которые тотально разворовываются, но без которых якобы никак.

30.12.2021 / политика и общество



27 декабря



Опять вернемся к итогам года

- Внешняя политика - проблемы с Россией, КНР и Кыргызстаном.

- Сельское хозяйство - война за субсидии, которые тотально разворовываются, но без которых якобы никак.

- Промышленность - ее почти нет, несмотря на миллиардные программы. Зато есть законопроект, который, по меткому замечанию Азата Перуашева, представляет собой нарезку из Википедии.

- Внешний долг - растет.

- Инвестиции - набираются, но также без контроля.

- Курс тенге - правительство и Нацбанк четкой позиции так и не имеют.

- Регионы - сельских акимов наконец начали избирать, но маслихаты так и не заработали. Вчера читал, что маслихат Алматы принял бюджет за 10 минут без обсуждения.

- Бюджетные расходы - бездумно растут, вытягивая все соки из Нацфонда и ЕНПФ.

- Новая система планирования - не содержит принципиальных отличий от предыдущей, причем по госпрограммам так отчета и не было.

- Строительство - на госпрограммах и средствах ЕНПФ объем вводимого жилья растет, качество падает. Архитектура, экология, социальная инфраструктура - нет, не слышали.

- Силовой блок - идет реформа, статистика коррупции идет вверх, вновь захватив Верховный суд, а официальный уровень парадоксальным образом снижается.

- Здравоохранение - полный провал на фоне махинаций со статистикой, закупом лекарств и оборудования, протоколами. Продолжается кампания по приватизации или сносу медучреждений и строительству неких новых больниц по чудовищно завышенным ценам.

- Внутренняя политика - растет уровень межнациональной напряженности, гражданские протесты сопровождаются нездоровой реакцией госорганов.

- Информационная политика - государство вконец разучилось разъяснять свою же политику.

- Цифровизация - распилы, аресты и суды. Инициативы по перестройке электронного правительства и смене телефонных кодов страны вызвали ощущение полной неадекватности инициаторов.

- Спорт - провал на Олимпиаде и коррупционные скандалы.

- Туризм - миллиарды непонятно на что. Город золотого пенопласта не перестает быть объектом критики.

- Культура - новая фишка в бюджетах на креативные индустрии.

- Языковая политика - вялотекущая работа по третьей латинице, которую так и не утвердил президент. Продолжение работы по узаконению "языковых патрулей" на уровне государства.

- Наука и образование - качество падает, но все реформы встречают бешеное сопротивление.

- Законодательство - продолжается постоянное улучшение и уточнение, причем только принятых законов.

- Энергетика - новые риски в виде майнинга, который сжирает потребление, но имеет мощное лобби наверху.

Ничего не забыл?