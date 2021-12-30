|Казахстан: грустные итоги года, - Данияр Ашимбаев
00:18 05.01.2022
Вернемся к итогам года
Данияр Ашимбаев: Внешняя политика - проблемы с Россией, КНР и Кыргызстаном... Сельское хозяйство - война за субсидии, которые тотально разворовываются, но без которых якобы никак.
30.12.2021 / политика и общество
27 декабря
Опять вернемся к итогам года
- Внешняя политика - проблемы с Россией, КНР и Кыргызстаном.
- Сельское хозяйство - война за субсидии, которые тотально разворовываются, но без которых якобы никак.
- Промышленность - ее почти нет, несмотря на миллиардные программы. Зато есть законопроект, который, по меткому замечанию Азата Перуашева, представляет собой нарезку из Википедии.
- Внешний долг - растет.
- Инвестиции - набираются, но также без контроля.
- Курс тенге - правительство и Нацбанк четкой позиции так и не имеют.
- Регионы - сельских акимов наконец начали избирать, но маслихаты так и не заработали. Вчера читал, что маслихат Алматы принял бюджет за 10 минут без обсуждения.
- Бюджетные расходы - бездумно растут, вытягивая все соки из Нацфонда и ЕНПФ.
- Новая система планирования - не содержит принципиальных отличий от предыдущей, причем по госпрограммам так отчета и не было.
- Строительство - на госпрограммах и средствах ЕНПФ объем вводимого жилья растет, качество падает. Архитектура, экология, социальная инфраструктура - нет, не слышали.
- Силовой блок - идет реформа, статистика коррупции идет вверх, вновь захватив Верховный суд, а официальный уровень парадоксальным образом снижается.
- Здравоохранение - полный провал на фоне махинаций со статистикой, закупом лекарств и оборудования, протоколами. Продолжается кампания по приватизации или сносу медучреждений и строительству неких новых больниц по чудовищно завышенным ценам.
- Внутренняя политика - растет уровень межнациональной напряженности, гражданские протесты сопровождаются нездоровой реакцией госорганов.
- Информационная политика - государство вконец разучилось разъяснять свою же политику.
- Цифровизация - распилы, аресты и суды. Инициативы по перестройке электронного правительства и смене телефонных кодов страны вызвали ощущение полной неадекватности инициаторов.
- Спорт - провал на Олимпиаде и коррупционные скандалы.
- Туризм - миллиарды непонятно на что. Город золотого пенопласта не перестает быть объектом критики.
- Культура - новая фишка в бюджетах на креативные индустрии.
- Языковая политика - вялотекущая работа по третьей латинице, которую так и не утвердил президент. Продолжение работы по узаконению "языковых патрулей" на уровне государства.
- Наука и образование - качество падает, но все реформы встречают бешеное сопротивление.
- Законодательство - продолжается постоянное улучшение и уточнение, причем только принятых законов.
- Энергетика - новые риски в виде майнинга, который сжирает потребление, но имеет мощное лобби наверху.
Ничего не забыл?