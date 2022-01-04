Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров

00:19 05.01.2022

На сегодняшний день около 50 незаконных находок динозавров из США были возвращены в Монголию



CentralAsia (MNG) - В мире насчитывается более 330 известных видов динозавров, около 16% из которых обитали в монгольской пустыне Гоби. Однако с 1990 года из-за халатности Монголии эти ценные артефакты были вывезены контрабандой и проданы с аукциона.



Ярким примером этого является "Тарбозавр Баатар" или Tyrannosaurus Baatar, который был обнаружен незаконно около десяти лет назад. Благодаря тогдашнему руководству и ученым того времени мы вернули Баатара в нашу страну из США. В частности, значительным было участие и вклад палеонтолога и доктора профессора М.Болорцэцэг.



Во вторник, 3 июня 2014 года частный коллекционер Эрик Прокопи, был приговорен к трем месяцам в федеральной тюрьме. Он был признан виновным в том, что контрабандой ввез в США и затем собрал скелет тарбозавра Батаара. Скелет, имеющий большую научную ценность, затем был продан на аукционе в Нью-Йорке за 620 000 фунтов стерлингов. В конечном итоге Баатар был отправлен обратно в Монголию. Тогда поскольку федеральные власти в 2012 году начали борьбу с торговлей костями динозавров на черном рынке, более 18 экземпляров были возвращены в Монголию.



М.Болорцэцэг является исследователем по контракту в Музее естественной истории США и Национального географического общества. Она вызвалась репатриировать из США незаконные находки динозавров из Монголии и на данный момент репатриировала около 50 динозавров (по данным правительства США).



Богатая древними окаменелостями Монголия имеет очень строгие правила



Все окаменелости принадлежат государству и не могут быть экспортированы из страны. Аналогичные ограничения существуют в Марокко, Китае и Германии.