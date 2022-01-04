В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар

00:20 05.01.2022

В Бостанлыке построят киногород площадью не менее 50 га



Для привлечения в страну зарубежных кинокомпаний и киностудий в Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется создать современный киногород площадью не менее 50 га.



Согласно проекту "Дорожной карты" по реализации стратегии развития на 2022-2026 годы в 2022 году планируется изучить мировой опыт и разработать концепцию киногорода с привлечением зарубежных экспертов к его организации и эксплуатации.



Планируется на высоком уровне организовать показы и продвижение национальных фильмов в стране, популяризировать фильмы и создать национальную сеть кинопроката.



При этом график работы "Кинокаравана" будет утвержден в разрезе каждого района (города) страны. Систематически будет организована рекламная кампания, будет применяться мировой опыт, кинотеатры в стране будут подключены к единой сети. Фильмы будут доставляться онлайн, показываться и учитываться.



Кроме того, в республике будет формироваться и активно развиваться национальная анимационная индустрия. При Агентстве кинематографии будет создана киностудия "Узбекмультфильм", деятельность которой будет основываться на мировом опыте с привлечением местных и зарубежных специалистов. Будут проводиться переговоры с зарубежными анимационными студиями с целью обменяться опытом обучения специалистов, будут организованы обучающие курсы.



Также планируется поддержка частных анимационных студий, предоставление им льгот и внедрение системы субсидий. Будет вестись планомерная работа по размещению госзаказов для общественных организаций, студий и компаний, работающих в сфере анимации.