В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих

00:25 05.01.2022

В казахском городе Актау некоторые силовики стали переходить на сторону протестующих. Об этом 4 января сообщил Telegram-канал КушТау on-line.



На опубликованном видео можно увидеть, как правоохранители отказываются применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие поддержали силовиков и начали скандировать: "Молодцы!".







Ожесточенные акции протеста проходят сейчас также в центре Алма-Аты и Нур-Султане. Там митингующие начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками.



В Алма-Аты силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.



Столкновения вспыхнули во вторник вечером. Всего на площади Республики собрались около тысячи человек. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.



Ранее, 3 января, стало известно, что полиция Актау взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.



Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.



Полиция Нур-Султана также зафиксировала "попытки организации несанкционированного митинга" в районе "Астана концерт залы".