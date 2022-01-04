"Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области

00:33 05.01.2022

"Это называется - феодализм". Требование хокима Кашкадарьи вызвало протесты

По указанию Муроджона Азимова вывоз семян хлопчатника с территории Кашкадарьинской области запрещен. На данный момент неизвестно, в какой форме и с какой целью установлен запрет. Однако, эти действия хокима противоречат действующему законодательству.



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По словам хокима Каттакургана, сенатора Гавхар Алимовой, хоким Кашкадарьинской области Мурод Азимов запретил вывоз семян хлопчатника из региона в другие регионы Узбекистана.



28 декабря 2021 года в хокимият города явился глава ООО "Marokand gold oil extraksiya" С. Рузиев. Он сообщил, что 100 тонн семян, закупленных им на Республиканской товарной бирже на открытых торгах, были задержаны на въезде в Самарканд из Кашкадарьи по поручению первого заместителя хокима Кашкадарьинской области Нодира Эркаева.



Затем он позвонил сенатору Нодиру Эркаеву. Заместитель хокима ответил, что семена могут быть выпущены только с разрешения хокима области.



"После этого я с трудом нашла номер телефона хокима области Муроджона Бердиалиевича, объяснила ситуацию и попросила пропустить семена. На это новый хоким области сказал: "...Я изучу этот вопрос и сообщу. С надеждой я отправила все необходимые документы на Telegram хокима. Не дождавшись ответа, я отправила текстовые сообщения и SMS на его мобильный телефон, но, к сожалению, не получила никакого ответа", - написала Гавхар Алимова.



"Это называется феодализмом"



Экономист Отабек Бакиров сравнил эту ситуацию с принципами феодализма, преобладавшими в средние века.



"По указанию Мурода Азимова запрещен вывоз семян из Кашкадарьинской области. Гавхар Алимова жалуется, что грузовики, перевозящие семена из Кашкадарьи в Самарканд не выпускают.



На первый взгляд и смешно, и грустно. Как могут товары и услуги не иметь возможности свободно перемещаться внутри страны? Семена не являются собственностью хокима, они принадлежат фермерам или кластеру, почему они не могут вывезти с территории области семена, которые они продали другому человеку?



Автором этого нонсенса является человек, который совсем недавно, будучи председателем Таможенного комитета, отвечал за беспрепятственное перемещение товаров по всему Узбекистану. Порочная система, в которой нынешняя власть не ограничена, - еще один пример того, как можно развратить не только главу таможни, но даже великого святого.



Это не первый раз, когда хокимы запрещают вывозить семена. Также, не первый случай, когда плодоовощная продукция не вывозится из одного региона в другой даже во время созревания. Это - постоянное состояние. Но пока ни один хоким не наказан. И в этот раз, скорее всего, останется безнаказанным. Но ведь это называется феодализмом!", - возмутился экономист.



Требование хокима противоречит закону



Пока что инцидент, вызвавший протесты на действия хокима района только у узкого круга предпринимателей, фактически является нарушением закона.



В частности, согласно статье 12 Закона Республики Узбекистан "О конкуренции", органам государственного управления и органам местной власти запрещается вмешиваться в хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, ограничивая конкуренцию.



Согласно статье 8 Закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", субъекты хозяйствования вправе осуществлять любую не запрещенную законом деятельность и самостоятельно выбирать направления деятельности, поставщиков и потребителей своих товаров.



Согласно статье 34 этого же закона, государственные органы, иные организации и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства.



Должностные лица в отпусках, получить их комментарии не удалось



Kun.uz попытался связаться с пресс-службой администрации области, чтобы выяснитьть, каким образом и с какой целью был введен этот приказ (решение, письмо, устное указание и т. д.). Но пока эти усилия оказались неэффективными, поскольку по всей стране продолжаются праздничные (нерабочие) дни.



Мы ждем комментария от администрации Кашкадарьинской области, а от Антимонопольного комитета и Агентства по защите прав потребителей – официального реагирования.



В конце концов, когда возникала подобная ситуация, ограничивающая конкуренцию, на сцену выходил комитет и защищал интересы предпринимателей в рамках закона.