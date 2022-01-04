Сопротивление жителей Казахстана силовикам попало на видео

00:40 05.01.2022

"Газовые протесты" в Казахстане переросли в масштабное противостояние жителей республики и ее властей. Казахстанцы уверены, что реальную власть в Казахстане имеет Назарбаев и его клан. Поставив на свое место полностью подконтрольного Касыма-Жомарта Токаева, он сохранил свое влияние на политическую жизнь в стране.



Глава республики намерен 5 января провести совещание по вопросам-социально-экономического положения в стране. Пока власти стягиваю военную технику и крупные силы полиции к местам скопления народа.



Протестующие перекрывают дороги, устраивают митинги, идут на полноценный конфликт с силовиками. Очевидцы утверждают, что начались "брутальные" задержания протестующих. Некоторых уносят с площадей на руках. В Алматы начался марш до площади республики.







Митинги проходят под лозунгом "шал, кет". В переводе на русский это означает "уходи, старик!".



В Казахстане начали блокировать оппозиционные сайты. Например, KazTAG и Orda.kz. полиция задержала руководителя алматинского бюро "Радио Азаттық" Касыма Аманжола.



В Казахстане заблокировали интернет, не работаю Telegram и WhatsApp. Пока держится Instagram.