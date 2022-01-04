Режим ЧП расширен на всю Алматинскую область

07:50 05.01.2022

Режим ЧП вводится в Алматинской области - указ Токаева© Sputnik / Абзал Калиев



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в еще одной области.



"Ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.



Также указом в регионе вводится комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.



Комендантом Алматинской области назначен начальник департамента полиции региона Серик Кудебаев.



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Также на период действия ЧП вводятся временные ограничения:



поручено усилить охрану общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Алматинской области;

обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физлиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

ограничить въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее;

запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Напомним, ранее режим чрезвычайного положения был введен в Алматы и в Мангистауской области.