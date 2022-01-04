Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Крайний найден!

07:52 05.01.2022

Тимур Батыршин



В Казахстане после массовых акций протеста из-за повышения цены на газ задержаны директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в Жанаозене Накберген Тулепов, а также глава центра электронных торгов по сжиженному газу, передает телеканал Qazaqstan.



Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование из-за резкого роста стоимости сжиженного газа, что привело к массовым акциям протеста.



Газовые протесты в Казахстане

Протестные выступления из-за резкого повышения цен на газ - с 60 до 120 тенге - начались в Мангистауской области сразу после Нового года. Повышение цен на газ стало наиболее ощутимым на западе Казахстана, так как там большая часть транспорта работает на сжиженном газе. Акции начались в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Актау и других населенных пунктах региона, а затем перекинулись на весь Казахстан.



В Минэнерго Казахстана пояснили, что цены на газ теперь будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. Акимат не участвует в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде. При этом в случае возникновения фактов необоснованного завышения цен со стороны индивидуальных предпринимателей, департамент агентства по защите конкуренции принимает административные меры.



В ночь со 2 на 3 января президент написал в Twitter, что поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене.



Распоряжением премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Прибывший в регион вице-премьер Ералы Тугжанов заявил, что для Мангистау цену на газ снизят до 50 тенге. Затем "скидку" сделали и для Актобе, но протесты не утихали.



Наибольшего пика беспорядки достигли 4-5 января на западе Казахстана и Алматы. Здесь протестующие вступили с столкновение с полицией.



Утром пятого января правительство Казахстана было отправлено в отставку.



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