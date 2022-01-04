Итоги январского восстания в Казахстане: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы

08:31 05.01.2022

Раскрыто число задержанных во время протестов в Казахстане

МВД Казахстана: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы, повреждены 37 авто



В МВД Казахстана раскрыли число задержанных во время протестов в республике граждан. Правоохранители задержали более 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.



В результате противоправных действий травмы получили 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомобилей.



По 13 фактам насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начали досуденбные расследования.



2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.