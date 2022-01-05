Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов

08:36 05.01.2022

Токаев возложил вину за протесты в Казахстане на правительство



5 января 2022,

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором поручил предотвратить причины массовых протестов в стране и предложил меры по стабилизации экономической ситуации в республике. Об этом сообщается утром в среду, 5 января, на сайте администрации президента.



Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане

Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Так, во время выступления глава Казахстана возложил особую вину за допущение протестной ситуации на правительство.



"Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики", - следует из сообщения пресс-службы.



Кроме того, Токаев указал на постепенное улучшение обстановки в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБРе и нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.



Как стало известно ранее в среду, президент Казахстана распорядился произвести кадровые перестановки в руководстве страны на фоне массовых протестов. В связи с этом он подписал документ о назначении нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны.



В этот же день Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.



Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.



Акции протеста прошли в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. В частности, митингующие в Алма-Ате разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.



В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.



Позже глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе проводятся задержания "провокаторов и экстремистов".



Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза - с 60 до 120 тенге за литр.