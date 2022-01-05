 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.01.2022
08:36  Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов
08:31  Итоги январского восстания в Казахстане: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы
07:34  В Алматы ввели бронетехнику
00:40  Сопротивление жителей Казахстана силовикам попало на видео
00:33  "Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области
00:30  В январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта, - Яков Кедми
00:25  В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих

00:20  В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар
00:19  Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров
00:18  Казахстан: грустные итоги года, - Данияр Ашимбаев
00:05  Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области
00:04  Ректором Узбекского Национального института художеств и дизайна назначен Аббосжон Мирзорахимов
00:03  В Узбекистане вводится бессрочный мораторий на вырубку деревьев
00:02  2022-й станет годом нестабильности без революции, - Тимофей Бордачев
00:01  Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов
00:00  В Казахстане глушат связь? Что с интернетом на фоне протестов
Вторник, 04.01.2022
23:16  В Алматы начались столкновения протестующих с силовиками
23:02  В Алматы протестующие прорвались на площадь Республики. Их пытаются разогнать светошумовыми гранатами
22:00  В Казахстане недоступен ряд мессенджеров
21:46  "Власть не падет...", - казпрез Токаев выступил с обращением к восставшим/народу
21:38  КазМитингующие в Актау требуют переговоров лично с президентом Токаевым
20:29  CentralAsia: В каких городах Казахстана идут митинги? Карта
20:26  Протестующие в Казахстане приступили к штурму акиматов и бьют акимов (видео)
16:51  Митингующие в Атырау прорвали оцепление и перекрывают дороги
16:36  Площадь Ынтымак. К протестующим в центре Актау присоединились вахтовики Каламкаса (видео)
16:31  Нефтянки Тенгиза поддержали протестующих в ЗапКазахстане своей демонстрацией (видео)
16:28  А теперь послушаем начальника транспортного цеха... Токаев провел совещание по беспорядкам
16:20  Хамаб. Перестрелка на туркмено-афганской границе
16:11  Лидеры народного бунта в Западном Казахстане создали свой "штаб"
16:07  Пьяный в зюзю аким западно-казахстанского Форт-Шевченко Азербаев пытается что-то промяукать народу
12:50  Стриптиз на тое шокировал не только гостей, но и Казнет (видео)
12:47  Газовые вызовы. Германия балансирует на грани, - А.Поплавский
12:46  Петр Своик: Казахская идеология устарела для нового политического цикла
10:34  Талибы у власти. Что дальше? (сценарии)
09:39  К Путину лидер Ирана летит с собственной ядерной бомбой в кармане, - С.Ищенко
09:33  Ближний Восток становится вызывающе неконфликтным, - М.Беленькая
09:27  Дотянет ли Украина до следующих выборов? - А.Халдей
09:19  Оторвав от оливье и токалок тушить бунт в Актау послали самого недотепистого каз-вице-премьера Тугжанова
08:57  Очередной 30-летний адьютант Жапар-хана дослужился до кыргызского замминистра
08:50  В Киргизии вырубили 5 (лишних?) телеканалов
08:23  Проект "Америка": Война на независимость США была фикцией (история), - Иван Рыбин
08:19  Стало известно о подготовке сделки России и Китая по "Силе Сибири – 2"
06:53  Новая напасть. Во Франции обнаружили неизвестный штамм коронавируса. Имя ему - B.1.640.2
00:59  Все по-закону. Нелегалов-мигрантов в России станет больше, - "МК"
00:42  Почему Сталин не развалил Иран и зачем создал государство Израиль? - С.Тарасов
00:41  Разворот Китая ценою в триллион - "гигантская геополитическая победа" России и Путина, - Н.Вавилов
00:37  Нечестная игра на газовом рынке приносит огромную прибыль России
00:36  К.Ольшанский: Гегемония-2022: Путин снова обыгрывает Байдена
00:30  Йеменские хуситы захватили принадлежащий ОАЭ корабль в Красном море
00:22  Болтунишки. МИД РФ все грезит какими-то совместными заявлениями "ядерной пятерки"
00:18  Строить Кыргызский "город будущего Асман" будет подозреваемый в коррупции Тимур Файзиев и его Elite House
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов
08:36 05.01.2022

Токаев возложил вину за протесты в Казахстане на правительство

5 января 2022,
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором поручил предотвратить причины массовых протестов в стране и предложил меры по стабилизации экономической ситуации в республике. Об этом сообщается утром в среду, 5 января, на сайте администрации президента.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией
Так, во время выступления глава Казахстана возложил особую вину за допущение протестной ситуации на правительство.

"Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики", - следует из сообщения пресс-службы.

Кроме того, Токаев указал на постепенное улучшение обстановки в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБРе и нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Как стало известно ранее в среду, президент Казахстана распорядился произвести кадровые перестановки в руководстве страны на фоне массовых протестов. В связи с этом он подписал документ о назначении нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны.

В этот же день Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Акции протеста прошли в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. В частности, митингующие в Алма-Ате разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

Позже глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что в городе проводятся задержания "провокаторов и экстремистов".

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза - с 60 до 120 тенге за литр.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641360960
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  