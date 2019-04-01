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Ерлан Карин - новый Госсекретарь Казахстана
08:57 05.01.2022

Токаев назначил Карина Госсекретарем РК

Ерлан Карин сменил на этой должности Крымбека Кушербаева, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на должность Государственного секретаря РК, сообщает Акорда.

На этом посту он сменит Крымбека Кушербаева.

Этим же указом Ерлан Карин освобожден от должности помощника президента.

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года.

Трудовой стаж:

Преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты "Актюбинский университет", политический обозреватель газеты "Диапазон" (1992-1997);

Политический обозреватель газеты "Время по..." (1997-1998);

Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000);

Директор "Центрально-Азиатского агентства политических исследований" (ЦААПИ) (02.2000-2003);

Гендиректор Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006);

Советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-14.02.2008);

Заведующий отделом внутренней политики Администрации президента РК (14.02.2008-06.11.2008);

Секретарь Народно-демократической партии "Нур Отан" (11.2008-08.2013);

Директор Казахстанского института стратегических исследований (10.2014-02.2017);

Председатель правления АО "РТРК "Қазақстан" (02.2017-04.2019);

Советник президента РК (04.2019-07.2020);

Помощник президента РК (с 30.07.2020).

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Источник - Zakon.kz
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