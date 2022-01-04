Алматы, утро: пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица (в реанимации 7)

09:50 05.01.2022

В Управздраве Алматы рассказали, сколько человек пострадали во время беспорядков



В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению, передает Zakon.kz.

Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудники полиции. Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица.

Управление общественного здоровья Алматы