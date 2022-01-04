Итоги погрома в Таразе: банк и акимат разгромлены, 10 полицейских авто - сожжены

10:33 05.01.2022

Бердибек Сапарбаев рассказал о беспорядках в Таразе



Было сожжено более 10 полицейских машин, повреждено здание аппарата акима области и отделение банка, передает Zakon.kz.

4 января на центральной площади Тараза Бердибек Сапарбаев обратился к собравшимся и призвал их к спокойствию, не поддаваться беспределу и наладить диалог.



Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, спровоцировали беспорядки, совершили хулиганские действия.

Бердибек Сапарбаев

В результате сожжено более 10 полицейских машин, пострадали здание аппарата акима области и отделение банка.



Закон един для всех, и его должны соблюдать все! Причинение вреда имуществу государства, нарушение общественного порядка преследуются по закону. На наш взгляд, сотни молодых людей попали под влияние какой-то группы. Призываю всех не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие!

Бердибек Сапарбаев

По словам акима области, лица, допустившие незаконные действия, будут привлечены к ответственности.



Анастасия Стативкина