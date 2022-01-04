В Госдуме РФ опасаются перерастания протестов в Казахстане в "оранжевую революцию"

11:48 05.01.2022

Вице-спикер Госдумы РФ Чернышов: в Казахстане все идет по сценарию "оранжевой революции"

Сакина Нуриева



Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов заявил, что в Казахстане все идет по сценарию "оранжевой революции". Об этом сообщает URA.RU.



Так он прокомментировал протесты граждан на фоне подорожания цен на газ в республике.



"Сначала находят повод для того, чтобы вывести людей на площади в экономических причинах - высокая цена на газ. Люди выходят на улицы, проходит час-другой и уже во главе угла - политические лозунги и призывы", - выразил мнение Чернышов.



Он напомнил, что недавно в Санкт-Петербурге состоялся неофициальный саммит лидеров СНГ. По словам вице-спикера, это не понравилось Западу.



"Безусловно, единство лидеров Казахстана, приверженность курса кооперации с Москвой не нравится лондонскому и вашингтонскому обкому. И эти ребята не сидят без дела… Дело Шарпа будет жить", - добавил парламентарий.



В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.



На фоне происходящих событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку премьер-министра Аскара Мамина и его правительства.



Ранее в казахстанском Жанаозене активисты предъявили властям пять требований.