Протесты в Казахстане. В центре Алматы вновь столкновения с полицией

12:09 05.01.2022

5 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



В центре Алматы вновь начались столкновения митингующих с силовиками. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.



Отмечается, что вновь задействованы светошумовые гранаты и другие спецсредства. Появилась также информация о захвате и избиении нескольких сотрудников полиции.



Во многих городах Казахстана продолжаются протесты, митинги и столкновения с представителями правоохранительных органов. Однако в некоторых местностях полиция встала на сторону протестующих.

Напомним, несколько дней в городах Казахстана проходят акции протеста из-за повышения стоимости сжиженного газа - с 1 января цена выросла с 60 до 120 тенге за литр. Жители Актау и Жанаозена вышли на митинг и перекрыли дороги. Акции протеста, переросшие в столкновения с милицией и массовые беспорядки, прошли в нескольких городах республики, в том числе в Нур-Султане и Алматы.



Отметим, что в Алматы, Аламатинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение до 19 января. Правительство Казахстана ушло в отставку.



видео тут -



https://24.kg/proisshestvija/219363_protestyi_vkazahstane_vtsentre_almatyi_vnov_stolknoveniya_spolitsiey/