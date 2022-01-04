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Среда, 05.01.2022
12:42  В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента
12:12  Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
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Вторник, 04.01.2022
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Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
12:12 05.01.2022

5 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Протесты в Казахстане. Митингующие прорвались в здание акимата Алматы

Митингующие в Алматы прорвались в здание местной госадминистрации. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-каналах.

Отмечается, что, по разным оценкам, на акцию протеста вышли до 10 тысяч человек. Правоохранители, оцепившие административное здание, применили слезоточивый газ. Однако протестующим удалось прорваться в акимат. В здании выбиты окна и двери.
Другая часть участников акции протеста пытается пробиться в старую резиденцию президента.

Напомним, несколько дней в городах Казахстана проходят акции протеста из-за повышения стоимости сжиженного газа. С 1 января 2022 года цена выросла с 60 до 120 тенге за литр. Жители Актау и Жанаозена вышли на митинг и перекрыли дороги. Акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки, прошли в нескольких городах республики, в том числе Нур-Султане и Алматы.

Отметим, что в Алматы, Аламатинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение до 19 января. Правительство Казахстана ушло в отставку.

видео тут -
https://24.kg/proisshestvija/219370_protestyi_vkazahstane_mitinguyuschie_prorvalis_vzdanie_akimata_almatyi/

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641373920
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