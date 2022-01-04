Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...

12:12 05.01.2022

5 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Протесты в Казахстане. Митингующие прорвались в здание акимата Алматы



Митингующие в Алматы прорвались в здание местной госадминистрации. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-каналах.



Отмечается, что, по разным оценкам, на акцию протеста вышли до 10 тысяч человек. Правоохранители, оцепившие административное здание, применили слезоточивый газ. Однако протестующим удалось прорваться в акимат. В здании выбиты окна и двери.

Другая часть участников акции протеста пытается пробиться в старую резиденцию президента.



Напомним, несколько дней в городах Казахстана проходят акции протеста из-за повышения стоимости сжиженного газа. С 1 января 2022 года цена выросла с 60 до 120 тенге за литр. Жители Актау и Жанаозена вышли на митинг и перекрыли дороги. Акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки, прошли в нескольких городах республики, в том числе Нур-Султане и Алматы.



Отметим, что в Алматы, Аламатинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение до 19 января. Правительство Казахстана ушло в отставку.



видео тут -

https://24.kg/proisshestvija/219370_protestyi_vkazahstane_mitinguyuschie_prorvalis_vzdanie_akimata_almatyi/