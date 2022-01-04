В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента

12:42 05.01.2022

В здании администрации Алма-Аты начался пожар

В Алма-Ате загорелись здания администрации, прокуратуры и резиденции президента



В здании администрации Алма-Аты, которое штурмом взяли протестующие, начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "РБК" со ссылкой на данные КазТАГ.



Согласно информации, горит также здание прокуратуры. Помимо этого, дым виден над зданием резиденции президента.



Ранее сообщалось, что утром 5 января участники протестов в другом казахстанском городе, Актобе, захватили здание акимата.



2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.



На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.