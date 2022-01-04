Токаев в новом обращении обещает "максимально жестко" подавить "заговорщиков"

15:28 05.01.2022

Президент Казахстана Токаев назвал протестующих заговорщиками и пообещал бороться с ними "максимально жестко".



"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово", - заявил президент в телеобращении вечером 5 января.



"Именно заговорщиков. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - цитирует его слова портал Orda.kz.



"Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Чтобы ни было, я буду находиться в столице", - добавил он.



Президент также пообещал, что в скором времени выступит с предложениями о неких политических реформах.