 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 05.01.2022
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Вторник, 04.01.2022
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В Сибирь! Куда устремятся потоки мигрантов из США в случае краха страны?
17:05 05.01.2022

Евгений Цоц

Эвакуация американцев в Сибирь – реальный сценарий?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал сценарий краха США. В эфире телеканала "Россия 24" он высказал мнение, что механизм распада Соединенных Штатов уже запущен, и предположил, что уже в обозримом будущем из этой страны начнется эвакуация части населения. При этом некоторые американцы, уверен политик, выберут новым местом для жизни именно Россию.

По версии Жириновского, механизм крушения США схож с тем, что сработал при распаде СССР, и основан на межнациональных противоречиях. Национальное большинство годами использовалось в качестве донора для усиления меньшинств, а в итоге лишилось духа и мотивации отстаивать свою страну. Разница лишь в том, что от Москвы на волне национализма откололись окраинные республики, а в Америке население смешано. Кукловодами выступают финансовые магнаты, зарабатывающие на бедах людей, уверен политик.

"Они запустили механизм. Когда мы 70 лет национальные окраины подкармливали за счет русских, и в 1991 году все - русские не вышли защищать СССР. Они не понимали: "А где мы, русские?" Национальные окраины ушли. В Америке запустили такой же механизм. Там нет национальных окраин, там есть афроамериканцы, мексиканцы, то есть небелое население. Белое - уже половина. Через десять лет там будет 40% белых. И начнется эвакуация белых в Канаду, Австралию и другие регионы. Может быть, даже у нас попросятся где-нибудь в Сибири поселиться. Вот Америка на этом рухнет. И, естественно, афроамериканцы ничего не смогут сделать - у них не хватает знаний, технических навыков. Этот механизм запущен. Это все делают финансовые магнаты. Всемирная финансовая паутина. Их интересуют только деньги, прибыль, заработать. И они зарабатывают!" - рассказал лидер либерал-демократов.

Жириновский, конечно, дал упрощенную картину. По переписи населения 2020 года белых в США хоть и стало меньше, но пока еще остается 57,8%. При этом уже есть штаты, где эта этническая группа в меньшинстве, например, в Калифорнии - 34,7%, в то время как латиноамериканцев там почти 40%. А доля афроамериканцев в структуре населения Соединенных Штатов составляет лишь 12,4%. Однако в том, что в США грядет "парад этносов", мир убедился на примере движения BLM.

Бегство белых из районов, населенных другими этническими группами, - известная демографическая тенденция. Этим в целом закончилась колонизация Западом Африки, когда белые, перестав быть доминирующим меньшинством, столкнулись с непреодолимыми трудностями. Недавний пример - ЮАР, откуда с 1995 года по 2008 год в результате притеснений уехали 800 тыс. из 5 млн белых жителей.

В США много лет белые мигрируют из центров городов и "неблагополучных" районов в богатые пригороды, то есть проблему конфликтов удавалось решать за счет экономического неравенства. Уже нет смысла разбираться в причинах, хотя очевидно, что они достаточные для того, чтобы оставить свой дом и привычную местность. Но, учитывая преференции, которые сейчас в США получают различные социальные группы при трудоустройстве, экономическая лазейка не может быть бесконечной.

Если прогноз Жириновского сбудется и начнется эвакуация части населения США, то стоит признать - бежать-то особенно и некуда. Австралия и Канада намного меньше по размерам и принять крупные потоки не смогут. А Западная Европа сама переживает непростое время и перенаселена. Россия с большими неосвоенными просторами, устойчивым политическим, а, возможно, и экономическим положением может оказаться на вершине мест, куда люди со всего мира будут стремиться переехать.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641391500
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