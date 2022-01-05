Талдыкорган. Протестующие пытаются свалить памятник Елбасы

17:27 05.01.2022

Протестующие в Талдыкоргане пытаются снести памятник экс-президету Казахстана Назарбаеву



видео тут -

https://lenta.ru/news/2022/01/05/pamyatnik/



Толпа протестующих в городе Талдыкорган попыталась снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Видео с места событий публикует Telegram-канал "Осторожно, новости".



На кадрах видно, как протестующие накинули на памятник белые ленты и под крики и песни попытались потянуть их, пошатнув монумент.



В административном центре Алматинской области памятник бывшему главе государства поставили в 2016 году. Его открыли накануне Дня первого президента.



19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также оставался пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии "Нур Отан".



При этом на фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил с должности Назарбаева и заявил, что берет под контроль Совет безопасности страны вместо него.