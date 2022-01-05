Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана

18:28 05.01.2022

5 января 2022,



Импорт угля из Казахстана на Украину не происходит в связи с блокировкой транзита. Об этом в среду, 5 января, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, ответственна за это якобы Россия.



"Нет, из Казахстана не идет (уголь. - Ред.). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тыс. т казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", - сказал он на брифинге.



13 декабря глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.



21 ноября Украина получила первую партию угля из США в рамках контрактов, заключенных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания). Объем первой партии составил 60,5 тыс. т.



На Украине наблюдается дефицит угля. Эксперты и депутаты заявляют о тяжелейшем энергетическом кризисе. При этом президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что государство успешно справляется с вызовом нехватки угля. Он заверил, что уголь из США вместе с тем, что добывается на самой Украине, "полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца года".



2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.