Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам

18:45 05.01.2022 Двукратный рост цен на топливо привел к массовым беспорядкам и отставке правительства



Сергей Гурьянов

Эльнар Байназаров



Ночь и утро в Казахстане после многотысячных демонстраций из-за цен на топливо не были спокойными - в Алма-Ате взяли штурмом мэрию, в других городах также продолжились беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оперативно принял ряд мер, отправив правительство в отставку и поручив ввести госрегулирование цен на топливо. Однако ситуация остается напряженной. Подробности происходящего - в материале "Известий".



Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане

Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией



Что происходило ночью в Казахстане



Напомним, во вторник, 4 января, в Казахстане вспыхнули массовые волнения - несанкционированные акции против повышения цен на сжиженный газ начались в Актау, Алма-Ате, Нур-Султане и других городах страны и переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Цена на сжиженный нефтяной газ, который многие казахстанцы используют в качестве топлива для личного автотранспорта, 2 января увеличилась вдвое - с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр. С 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.



Ночью в ряде городов продолжились столкновения с митингующими - так, в Нур-Султане демонстранты вступили в противостояние с полицией, но вынуждены были бежать. В центр Алма-Аты силовики начали стягивать спецтехнику - бронированные полицейские автомобили, дополнительно усиленные "таранами" для разгона толпы. За техникой следовали крупные колонны силовиков. Участники беспорядков проявляли в отношении сил правопорядка агрессию, есть пострадавшие.



Один из протестующих рассказал "Известиям", что в процессе подавления беспорядков использовался слезоточивый газ, отчего пострадали не только демонстранты, но и находившиеся неподалеку женщины, старики и дети.



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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января. На этот период на указанных территориях будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия и боеприпасов, ограничена торговля алкоголем. У граждан, имеющих оружие, его изымут на время действия режима ЧП. Кроме того, введен комендантский час с 23:00 до 7:00.



МВД Казахстана сообщает, что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов во вторник задержаны более 200 граждан, в столкновениях пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов уже начаты досудебные расследования.



В лечебные учреждения Алма-Аты обратились за помощью 190 человек, в том числе 137 полицейских, сообщили в управлении общественного здравоохранения города. В реанимации находятся семеро пострадавших, в том числе четверо - сотрудники полиции.



- Силовики применяли нелетальные специальные технические средства для разгона толпы, это в основном светошумовые гранаты и слезоточивый газ, - сказал "Известиям" казахстанский политолог Марат Шибутов. - Это мировая практика разгона несанкционированных акций, и, соответственно, она в пределах и казахстанского законодательства, и вообще международных норм. Никто боевые патроны не применяет.



К 4:30 по местному времени (2:30 мск) протестующие почти полностью покинули улицы Алма-Аты - но только для того, чтобы утром вернуться к насильственным действиям.



Штурм мэрии в Алма-Ате



Утром беспорядки продолжились. Как сообщает корреспондент "Известий", в Алма-Ате с утра были слышны громкие хлопки и видны вспышки светошумовых гранат, которые пускает полиция. В центре города снова начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие. Выставлены военные и полицейские блокпосты у административных объектов. Число протестующих продолжало расти. Силовики пытались оттеснить участников несанкционированных акций.



Позже митингующие сумели пробиться к зданию городской администрации (акимат) Алма-Аты и ворвались внутрь. Внутри раздавалась стрельба, пытавшихся спасаться бегством полицейских избивали. В здании начался пожар. Протестующие продолжают погромы вокруг акимата - переворачивают машины, сломали забор. Полицейские отошли от здания администрации, сообщает корреспондент "Известий" с места событий.



Люди присутствуют на митинге протеста против повышения стоимости сжиженного нефтяного газа после решения властей Казахстана снять предельные цены на сжиженный углеводородный газ в Алматы.Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev



Управление здравоохранения города сообщает, что в Алма-Ате участники беспорядков мешают работе скорой помощи, избивают медработников и громят больницы. Пять сотрудников скорой помощи пострадали, две машины скорой уничтожены, разбиты стекла в городском кардиологическом центре, пострадала поликлиника Алмалинского района города. "Скорые" не могут проехать к больным по всему городу.



Сообщалось, что в Актобе участники протестов также начали штурм здания администрации. Там также сообщается о пострадавших - так, после взрывов у администрации мужчине оторвало часть ноги.



Комендант Алма-Аты сообщил, что в ночь на 5 января участниками массовых беспорядков были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Он заявил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов, активизировались экстремистские группировки.



Продолжаются волнения и на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз на западе Казахстана.



Что предпринимают власти



Президент Казахстана Токаев принял оперативные меры после начала протестов. На совещании 5 января президент Казахстана заявил, что политическое и социально-экономическое устройство республики останется неизменным, несмотря на массовые протесты и кадровые перестановки в руководстве страны. Он поручил разобраться в причинах массовых протестов в стране, предотвратить их распространение и предложил меры по стабилизации экономической ситуации.



Токаев возложил особую вину за протестную ситуацию на правительство и, в частности, на министерство энергетики. Президент Казахстана затем подписал указ об отставке правительства страны. Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов. При этом члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до назначения нового кабинета министров.



Кроме того, Токаев назначил нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны. С должности госсекретаря уволен Крымбек Кушербаев, на его место назначен бывший помощник президента Ерлан Карин. На должность председателя комитета нацбезопасности назначен бывший заместитель администрации Токаева Мурат Нуртлеу.



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Также Токаев поручил антимонопольному органу ввести на полгода государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Президент Казахстана отметил, что цены на топливо в стране не должны быть выше уровня конца 2021 года, и потребовал провести в стране "качественную перезагрузку газовой отрасли". По его словам, "постоянно продавать себе в убыток никто не будет" и необходимы системные и продуманные реформы.



Генпрокуратуре президент Казахстана поручил расследовать возможный ценовой сговор.



Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов на совещании по социально-экономической ситуации в стране 5 января поручил перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку.



Вечером 5 января президент Токаев еще раз выступил с телеобращением к народу Казахстана. Он сообщил, что Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Токаев заявил о намерении максимально жестко пресекать любые антиконституционные действия и обратил внимание на высокую степень организованности погромщиков. "Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих издеваются над ними голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алматы. Терпеть нельзя", - сказал глава Казахстана.



Реакция на происходящее



В МИД России заявили, что в Москве следят за развитием ситуации в Казахстане. Сообщается, что данных о пострадавших российских гражданах нет. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули надежду "на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты".



Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров выразил уверенность, что казахские власти справятся с урегулированием ситуации в стране.



"Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь", - сказал он, уточнив, что имеет в виду не военную помощь, а, например, экономическую.



При этом сенатор отказался называть события в Казахстане политическим кризисом.



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Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что протесты в Казахстане может использовать в своих целях Запад. Он заметил, что в Казахстане действует ряд зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.



"Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке", - заявил депутат Госдумы.



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев между тем отметил, что отставка кабинета министров Казахстана, несмотря на происходящие в стране акции протеста, стала плановой и ожидаемой. Эксперт подчеркивает, что беспорядки, судя по всему, носят околокриминальный характер. "Не нужно называть участников беспорядков в Алматы "протестующими". Мы видим молодежные банды, мародеров, погромщиков, экстремистов, хулиганов и провокаторов. Достаточно очевидно предположить наличие организаторов и координаторов. [Видимо,] погромщиков на сцену вновь выводят теневые криминально-радикальные группировки", - написал казахстанский политолог в своем Telegram-канале.



К чему приведут протесты



Казахстанский политолог Марат Шибутов отмечает, что толпа не думает о политических требованиях и каких-либо переговорах с властью, а настроена на захват административных зданий и на противостояние с силовиками - по крайней мере в Алма-Ате.



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- Нормальное осмысление всего возможно будет только после того, как массовые беспорядки будут подавлены, и, соответственно, уже тогда будет ясна картина происходящего, - сказал он "Известиям".



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин не уверен в возможности удовлетворить требования протестующих.



- Первым и главным требованием было снижение цен на газ - они снизились, власти отменили повышение стоимости, - сказал он "Известиям". - С этой точки зрения, казалось бы, протестующие достигли своих целей, но это никаким образом не сказалось ни на динамике протестов, ни на требованиях к властям.



Эксперт замечает, что требования чрезмерны и трудновыполнимы - особенно с учетом достаточно сдержанного экономического роста в Казахстане и на фоне постепенного снижения уровня добычи нефти в Мангистауской области. Серьезного повышения зарплат, новых инвестиций, создания новых рабочих мест не предвидится, считает он.



- Поэтому сложно сказать, насколько у властей сейчас есть возможности ответить на все требования протестующих, - сказал Притчин.



Руководитель информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова отмечает, что причины нынешнего протеста в Казахстане намного глубже, чем цены на газ. Еще весной 2021 года социологи отмечали увеличение потребительской закредитованности в Казахстане, а также изменение настроения населения в сторону большей депрессивности и фрустрированности.



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- У населения нет образа будущего и надежды на экономическое улучшение, и именно здесь и кроются причины текущего положения, - сказала Чижова. - Несмотря на то что власть поэтапно выполняет наиболее адекватные и обоснованные требования протестующих, накал в толпе только растет. У протеста нет конкретных требований, и здесь главное соблюсти баланс - с одной стороны, обозначить "жесткую руку" и сохранить монополию на применение силы, с другой - не дать "символических жертв" и поводов для провокаторов.



При этом, замечает Чижова, в отличие от протестов в Жанаозене в 2011 году среди лозунгов, которые звучат на улицах, нет призывов к отставке действующего президента.



- Для протестующих президент остается консолидирующей фигурой, среди требований - встреча с ним и его персональное внимание, - сказала она.



Притчин считает, что протесты вряд ли приведут к изменению конституции Казахстана, но ситуация скажется на международном авторитете страны.



Марат Шибутов отмечает, что Россия и Китай будут максимально оказывать политическую поддержку действующим властям Казахстана, чтобы стабилизировать ситуацию.



- Сложно говорить про западные страны, которые в таких ситуациях стараются поддерживать оппозицию, протестующих против официальных властей, используя это как инструмент для продвижения своих интересов, - сказал он. - Так что здесь в определенной степени можно ожидать уклона Казахстана в сторону более тесного взаимодействия с Китаем и Россией. Источник - Известия

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