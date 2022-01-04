В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан"

19:02 05.01.2022

В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан", - СМИ

Казахстан, общество 21:49, 05 января 2022 Просмотров: 1451

CentralAsia (KZ) - В Алматы горит здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан", передает Оrda.kz.



Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания, а второй – подожгли.



Пожарных нет.



Ранее сообщалось, что здание разгромлен неизвестными.



Люди ворвались в здание, в котором на тот момент находились несколько сотрудников, в том числе отдел кадров и четыре охранника. Ворвавшиеся избили сотрудников телеканала, устроили погром в здании, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратуру, сообщают источники.



В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.



В настоящее время протесты по республике продолжаются.



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