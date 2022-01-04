"Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства", - Н.Мендкович

19:32 05.01.2022

5 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Протесты в Казахстане. Токаев сделал величайшую глупость - российский эксперт



Вероятность краха режима 65 против 35. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал события в Казахстане на своей странице в Facebook.



По его словам, "Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства".



"Да, я в курсе, что отставка готовилась с лета и все равно была назначена на январь. Но в нынешних условиях это показало протестующим силу и обострило противостояние", - пояснил эксперт.



Никита Мендкович назвал действия силовиков неадекватными.



"Попытка усилить полицию военными с дубинками пока мало что дала. При запрете применять оружие - повторяется сценарий августа 1991-го, где военные в городе стали бессильной мишенью", - пояснил он.



"Никаких попыток арестовать зачинщиков. Наоборот, продолжается заигрывание с националистами, на что указывает назначение Карина госсекретарем. Вообще полное впечатление, что Токаев утратил связь с реальными процессами на земле. Протестующие опасно усилились. Захват мэрии в Алматы и гонки за военными очень плохой для государства симптом. Власть отпускает события и теряет над ними контроль. Если модель поведения резко не изменится, то катастрофа близка", - прокомментировал Никита Мендкович.



Напомним, несколько дней в городах Казахстана проходят акции протеста из-за повышения стоимости сжиженного газа - с 1 января цена выросла с 60 до 120 тенге за литр. Жители Актау и Жанаозена вышли на митинг и перекрыли дороги. Акции протеста, переросшие в столкновения с милицией и массовые беспорядки, прошли в нескольких городах республики, в том числе в Нур-Султане и Алматы.



Отметим, что в Алматы, Аламатинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение до 19 января. Правительство Казахстана ушло в отставку.



Ситуация в Казахстане остается напряженной.