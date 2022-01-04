 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 05.01.2022
21:37  Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Токаев зовет ОДКБ на помощь
21:11  Казахстан в огне. Пора защищать русских и включать проект "Южная Сибирь"? - В.Хлюпин
19:32  "Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства", - Н.Мендкович
19:02  В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан"
18:58  Взяты штурмом и разгромлены акиматы Актюбинска. Осаждены акиматы Павлодара и Кустаная
18:45  Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
18:41  КазПротестующие захватили аэропорты в Алма-Аты и Актау

18:31  Казахский майдан координирует беглый экс-министр и олигарх Аблязов из Киева?
18:28  Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
17:31  Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?
17:30  ЕлбаМорок. По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета
17:27  Талдыкорган. Протестующие пытаются свалить памятник Елбасы
17:05  В Сибирь! Куда устремятся потоки мигрантов из США в случае краха страны?
16:44  Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
15:28  Токаев в новом обращении обещает "максимально жестко" подавить "заговорщиков"
12:42  В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента
12:12  Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
12:09  Протесты в Казахстане. В центре Алматы вновь столкновения с полицией
11:48  В Госдуме РФ опасаются перерастания протестов в Казахстане в "оранжевую революцию"
11:32  Кыргызского дуумвира - Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева госпитализировали "с пневмонией"... Закусывать надо
10:33  Итоги погрома в Таразе: банк и акимат разгромлены, 10 полицейских авто - сожжены
09:50  Алматы, утро: пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица (в реанимации 7)
08:57  Ерлан Карин - новый Госсекретарь Казахстана
08:40  Чертоги елбасизма устояли. Надолго ли? К итогам январского восстания, - В.Хлюпин
08:36  Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов
08:31  Итоги январского восстания в Казахстане: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы
07:52  Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Крайний найден!
07:50  Режим ЧП расширен на всю Алматинскую область
07:34  В Алматы ввели бронетехнику
00:40  Сопротивление жителей Казахстана силовикам попало на видео
00:33  "Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области
00:30  В январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта, - Яков Кедми
00:25  В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих
00:20  В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар
00:19  Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров
00:18  Казахстан: грустные итоги года, - Данияр Ашимбаев
00:05  Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области
00:04  Ректором Узбекского Национального института художеств и дизайна назначен Аббосжон Мирзорахимов
00:03  В Узбекистане вводится бессрочный мораторий на вырубку деревьев
00:02  2022-й станет годом нестабильности без революции, - Тимофей Бордачев
00:01  Союзное государство или смерть! Парламент Беларуси принял содомитские законы о "семейно-бытовом насилии", - К.Фролов
00:00  В Казахстане глушат связь? Что с интернетом на фоне протестов
Вторник, 04.01.2022
23:16  В Алматы начались столкновения протестующих с силовиками
23:02  В Алматы протестующие прорвались на площадь Республики. Их пытаются разогнать светошумовыми гранатами
22:00  В Казахстане недоступен ряд мессенджеров
21:46  "Власть не падет...", - казпрез Токаев выступил с обращением к восставшим/народу
21:38  КазМитингующие в Актау требуют переговоров лично с президентом Токаевым
20:29  CentralAsia: В каких городах Казахстана идут митинги? Карта
20:26  Протестующие в Казахстане приступили к штурму акиматов и бьют акимов (видео)
16:51  Митингующие в Атырау прорвали оцепление и перекрывают дороги
16:36  Площадь Ынтымак. К протестующим в центре Актау присоединились вахтовики Каламкаса (видео)
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Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Токаев зовет ОДКБ на помощь
21:37 05.01.2022

Онлайн-трансляция происходящего в Казахстане
Во всей стране объявлен режим чрезвычайного положения

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В Казахстане митинги из-за повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые беспорядки. Во всей стране введен режим ЧП. В Казахстане отключали интернет, сейчас его работа была возобновлена в некоторых регионах. Сегодня днем президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что возглавил Совбез Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева. В обращении к народу он заявил, что среди представителей правопорядка есть убитые. Господин Токаев пообещал "действовать жестко" и обвинил в беспорядках "заговорщиков, которые мотивированы финансово". Вечером протестующие захватили аэропорт Алматы. Что происходит в стране - в онлайн-трансляции "Ъ".

21:34. Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает обращение к партнерам по ОДКБ "уместным и своевременным".

21:23. Здание акимата (администрации) Алматы продолжает гореть.

21:20. Возле захваченного протестующими аэропорта Алматы жгут машины.

21:12. В Алматы действуют мародеры - крушат офисы, магазины, ломают банкоматы. Об этом сообщает "РИА Новости".

21:10. Корреспондент "РИА Новости" сообщает, что в Алматы после почти 7 часов отсутствия появился интернет.

21:04. Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии. Ранения получили 317. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД.

20:54. МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендует россиянам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей в республике.

20:35. США отрицают обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане и призывают протестующих к мирным действиям, а власти - к сдержанности. "Циркулируют безумные российские утверждения о том, что за этим стоит мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это - неправда. Это явно - один из приемов по дезинформации, применяемых Россией",- заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

20:22. ООН призвала стороны в Казахстане воздерживаться от насилия.

20:21. Бывший космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на гостелеканале "Хабар" призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в Казахстан. "Если нам в Казахстане не хватает наших сил подавить… давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет",- сказал он.

19:58. ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Алматы захватили здание местного управления комитета нацбезопасности.

19:58. Казахтелеком включил проводной интернет в некоторых регионах, среди которых Актау. Об этом сообщает Globalcheck.

19:51. Власти казахстанского Павлодара подавили массовые беспорядки, в городе все спокойно.

19:44. Режим ЧП введен на всей территории Казахстана.

19:36. "Аэрофлот" отменяет рейсы в Нур-Султан.

19:30. Протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алматы.

19:15. Протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.

19:10. Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, сообщил telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул первого".

19:05. В Нур-Султане, несмотря на протесты, прошел матч КХЛ между "Барысом" и "Металлургом". "Барыс" обыграл "Металлург" - 3:2.

18:44. Orda.kz сообщает, что в Алматы подожгли здание филиала национального государственного телеканала телеканала "Казахстан".

18:39. Рейс "Белавия" из Минска в Алматы отменили уже после начала регистрации.

18:38. Акции казахстанских банков Kaspi Bank ("Каспи бэнк") и Halyk Bank ("Халык бэнк") упали на 25,1% и 17,7% на Лондонской фондовой бирже.

18:37. "В Алматы все было серьезно. Сегодня люди собрались на полуокраине города, часть народа приехала из области. Получилась толпа 2-3 тыс. человек в основном 20-40 лет. Они дошли до центра, до акимата и подожгли его. В результате столкновений у администрации много пострадавших среди полицейских и нацгвардейцев. Теперь, наверное, туда направят дополнительные силы, чтобы локализовать группы протестующих. Интернета в Алматы тоже нет",- рассказал "Ъ" журналист из Нур-Султана Александр Константинов.

18:36. Евросоюз призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия.

18:35. По словам журналиста из Нур-Султана Константинова, в столице сохраняется спокойная обстановка. "В центре народ ходит, машины ездят, даже полицейских почти не видно. Здесь ввели чрезвычайное положение, поэтому совсем не работает интернет. Это создает неудобства, поскольку в Казахстане довольно высокий уровень цифровизации. Кроме банкоматов, это и общественный транспорт - в нем просто нет системы для наличного расчета. Поэтому кондукторам разрешили не высаживать людей из транспорта",- рассказал он "Ъ".

18:22. Несмотря на захват протестующими аэропорта Алматы, в Минске идет регистрация на рейс "Белавиа" в этот город.

18:17. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы подтвердила захват.

"Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров",- сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту Orda.kz.

17:52. Акции Казахстанской фондовой биржи к закрытию первых в текущем году торгов подешевели на 3%.

17:43. Radio Azattyk (казахстанский филиал признанного в России иноагентом "Радио Свобода") утверждает, что в Атырау убит один из протестующих. Еще один якобы получил ранения в голову.

17:40. Очевидцы сообщают, что протестующие захватили аэропорт Алматы. "Sputnik Казахстан" также сообщает, что группа людей пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алматы. Полиция отстреливается от них.

17:29. "РИА Новости" сообщают, что из-за отключения интернета в Казахстане возникли неполадки у одного из крупнейших банков Киргизии "Оптима".

17:22. Столкновения с силовиками начались в городе Павлодар в северо-восточной части страны. До этого драки протестующих с полицией были в основном на юге и западе.

17:16. Акции производителя урана "Казатомпрома" на фоне протестов упали на 9% на лондонской бирже.

17:16. У Москвы нет данных об эвакуации господина Токаева в Россию, ситуация пока не требует такого шага, сказал источник "РИА Новости".

17:06. "Аэрофлот" отменил рейс в город Алматы из Москвы из-за режима ЧП, отграничивающего въезд в город.

16:56. Представитель Air Astana: аэропорт в Актау не работает.

16:53. Жители Нур-Султана массово снимают наличные, безналичная оплата из-за блокировки интернета не работает, сообщает "Sputnik Казахстан".

16:49. Источник агентства "РИА Новости": Казахстан пока не запрашивал помощи по линии ОДКБ в связи с протестами.

16:47. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил со ссылкой на источник в МИДе, что экс-глава Совбеза Нурсултан Назарбаев "готов покинуть Казахстан для лечения".

16:37. В городе Талдыкорган в Алматинской области протестующие пытаются снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, сообщает KazTAG.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641407820
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