Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Токаев зовет ОДКБ на помощь

21:37 05.01.2022

Онлайн-трансляция происходящего в Казахстане

Во всей стране объявлен режим чрезвычайного положения



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В Казахстане митинги из-за повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые беспорядки. Во всей стране введен режим ЧП. В Казахстане отключали интернет, сейчас его работа была возобновлена в некоторых регионах. Сегодня днем президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что возглавил Совбез Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева. В обращении к народу он заявил, что среди представителей правопорядка есть убитые. Господин Токаев пообещал "действовать жестко" и обвинил в беспорядках "заговорщиков, которые мотивированы финансово". Вечером протестующие захватили аэропорт Алматы. Что происходит в стране - в онлайн-трансляции "Ъ".



21:34. Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает обращение к партнерам по ОДКБ "уместным и своевременным".



21:23. Здание акимата (администрации) Алматы продолжает гореть.



21:20. Возле захваченного протестующими аэропорта Алматы жгут машины.



21:12. В Алматы действуют мародеры - крушат офисы, магазины, ломают банкоматы. Об этом сообщает "РИА Новости".



21:10. Корреспондент "РИА Новости" сообщает, что в Алматы после почти 7 часов отсутствия появился интернет.



21:04. Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии. Ранения получили 317. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД.



20:54. МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендует россиянам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей в республике.



20:35. США отрицают обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане и призывают протестующих к мирным действиям, а власти - к сдержанности. "Циркулируют безумные российские утверждения о том, что за этим стоит мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это - неправда. Это явно - один из приемов по дезинформации, применяемых Россией",- заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.



20:22. ООН призвала стороны в Казахстане воздерживаться от насилия.



20:21. Бывший космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на гостелеканале "Хабар" призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в Казахстан. "Если нам в Казахстане не хватает наших сил подавить… давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет",- сказал он.



19:58. ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Алматы захватили здание местного управления комитета нацбезопасности.



19:58. Казахтелеком включил проводной интернет в некоторых регионах, среди которых Актау. Об этом сообщает Globalcheck.



19:51. Власти казахстанского Павлодара подавили массовые беспорядки, в городе все спокойно.



19:44. Режим ЧП введен на всей территории Казахстана.



19:36. "Аэрофлот" отменяет рейсы в Нур-Султан.



19:30. Протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алматы.



19:15. Протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.



19:10. Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, сообщил telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул первого".



19:05. В Нур-Султане, несмотря на протесты, прошел матч КХЛ между "Барысом" и "Металлургом". "Барыс" обыграл "Металлург" - 3:2.



18:44. Orda.kz сообщает, что в Алматы подожгли здание филиала национального государственного телеканала телеканала "Казахстан".



18:39. Рейс "Белавия" из Минска в Алматы отменили уже после начала регистрации.



18:38. Акции казахстанских банков Kaspi Bank ("Каспи бэнк") и Halyk Bank ("Халык бэнк") упали на 25,1% и 17,7% на Лондонской фондовой бирже.



18:37. "В Алматы все было серьезно. Сегодня люди собрались на полуокраине города, часть народа приехала из области. Получилась толпа 2-3 тыс. человек в основном 20-40 лет. Они дошли до центра, до акимата и подожгли его. В результате столкновений у администрации много пострадавших среди полицейских и нацгвардейцев. Теперь, наверное, туда направят дополнительные силы, чтобы локализовать группы протестующих. Интернета в Алматы тоже нет",- рассказал "Ъ" журналист из Нур-Султана Александр Константинов.



18:36. Евросоюз призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия.



18:35. По словам журналиста из Нур-Султана Константинова, в столице сохраняется спокойная обстановка. "В центре народ ходит, машины ездят, даже полицейских почти не видно. Здесь ввели чрезвычайное положение, поэтому совсем не работает интернет. Это создает неудобства, поскольку в Казахстане довольно высокий уровень цифровизации. Кроме банкоматов, это и общественный транспорт - в нем просто нет системы для наличного расчета. Поэтому кондукторам разрешили не высаживать людей из транспорта",- рассказал он "Ъ".



18:22. Несмотря на захват протестующими аэропорта Алматы, в Минске идет регистрация на рейс "Белавиа" в этот город.



18:17. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы подтвердила захват.



"Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров",- сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту Orda.kz.



17:52. Акции Казахстанской фондовой биржи к закрытию первых в текущем году торгов подешевели на 3%.



17:43. Radio Azattyk (казахстанский филиал признанного в России иноагентом "Радио Свобода") утверждает, что в Атырау убит один из протестующих. Еще один якобы получил ранения в голову.



17:40. Очевидцы сообщают, что протестующие захватили аэропорт Алматы. "Sputnik Казахстан" также сообщает, что группа людей пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алматы. Полиция отстреливается от них.



17:29. "РИА Новости" сообщают, что из-за отключения интернета в Казахстане возникли неполадки у одного из крупнейших банков Киргизии "Оптима".



17:22. Столкновения с силовиками начались в городе Павлодар в северо-восточной части страны. До этого драки протестующих с полицией были в основном на юге и западе.



17:16. Акции производителя урана "Казатомпрома" на фоне протестов упали на 9% на лондонской бирже.



17:16. У Москвы нет данных об эвакуации господина Токаева в Россию, ситуация пока не требует такого шага, сказал источник "РИА Новости".



17:06. "Аэрофлот" отменил рейс в город Алматы из Москвы из-за режима ЧП, отграничивающего въезд в город.



16:56. Представитель Air Astana: аэропорт в Актау не работает.



16:53. Жители Нур-Султана массово снимают наличные, безналичная оплата из-за блокировки интернета не работает, сообщает "Sputnik Казахстан".



16:49. Источник агентства "РИА Новости": Казахстан пока не запрашивал помощи по линии ОДКБ в связи с протестами.



16:47. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил со ссылкой на источник в МИДе, что экс-глава Совбеза Нурсултан Назарбаев "готов покинуть Казахстан для лечения".



16:37. В городе Талдыкорган в Алматинской области протестующие пытаются снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, сообщает KazTAG.