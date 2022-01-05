Токаев бросил части ВДВ на освобождение Алматинского аэропорта

22:44 05.01.2022

Токаев назвал протесты в Казахстане актом внешней агрессии



5 января 2022,

Протесты в Казахстане нужно рассматривать как акт внешней агрессии, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, в ходе совещания, трансляция которого ведется по государственным телеканалам.



По данным лидера Казахстана, устроители протестов прошли серьезную подготовку за рубежом.



Токаев проинформировал, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы". Он отметил, что данное обращение - уместное и своевременное.



Организаторов погромов в ходе несанкционированных протестов он назвал "террористическими бандами".



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Токаев также сообщил, что аэропорт в Алма-Ате и пять самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами. В настоящее время идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантным подразделением минобороны.



Происходящее в стране он счел нападением на безопасность граждан Казахстана. Токаев заверил, что сделает все для защиты их интересов.



Ранее 5 января на территории всего Казахстана на фоне беспорядков был введен режим чрезвычайного положения.



В настоящее время массовые протесты продолжаются в Алма-Ате и ряде других городов республики. Так, в Алма-Ате протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел, ранее они попытались взять штурмом здание Ауэзовского РОВД. Захвачены здание администрации, резиденция президента и международный аэропорт.



В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.



Ранее 5 января президент Токаев ввел режим ЧП в столице страны Нур-Султане. Также чрезвычайное положение было объявлено в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Режим будет действовать в этих регионах по 19 января.



В этот же день издание Tengrinews.kz сообщило, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане.



Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе республики - вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).



Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку, но беспорядки продолжились.