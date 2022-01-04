Уволен глава КНБ Казахстана Масимов

23:43 05.01.2022

Смена Масимова и новый начальник СГО - Токаев провел кадровые перестановки



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.



Указом главы государства Масимов Карим Кажимканович освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Председателем КНБ РК президент назначил Сагимбаева Ермека Алдабергеновича, которого освободил от должности начальника Службы государственной охраны РК.



Назначить Исабекова Сакена Саиновича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Распоряжением главы государства Исабеков Сакен Саинович освобожден от должности заместителя начальника СГО РК – начальника Службы охраны президента РК.



Распоряжением главы государства Кунанбаев Берик Садыкович назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы специального назначения "А".



Распоряжением главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович освобожден от должности заместителя председателя КНБ РК – директора Службы специального назначения "А".



Распоряжением главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен заместителем начальника СГО РК – начальником Службы охраны президента РК.



5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.



Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.



Вечером 5 января Касым-Жомарт Токаев выступил со срочным обращением к народу Казахстана в связи с текущей ситуацией в стране, в ходе которого заявил, что "намерен действовать максимально жестко".



Позднее президент провел заседание Совета безопасности.



Динара Халдарова