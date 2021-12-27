 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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2022 год объявлен в Туркмении Годом "Эпоха народа с Аркадагом"
00:00 06.01.2022

Постановление Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Об объявлении 2022 года Годом "Эпоха народа с Аркадагом"
27.12.2021

Год "Туркменистан – Родина мира и доверия", объявленный по инициативе глубокоуважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, золотыми буквами вписывается в летопись независимости нашей страны, уверенно идущей вперед к новым вершинам развития. Торжественное, с большим чувством гордости празднование славного 30-летия священной независимости постоянно нейтрального Туркменистана прославило на весь мир достигнутые нашей страной за короткий срок колоссальные рубежи в результате единства и усердного труда туркменского народа, еще прочнее сплотившегося вокруг своего национального лидера.

Коренные преобразования, осуществляе­мые на всех направлениях жизни нашей страны в эпоху могущества и счастья, находят свое яркое воплощение в успешно реализуемой гуманной политике нашего родного Аркадага "Государство – для человека!".

Многочисленные мероприятия, проведенные в стране и на международном уровне в целях пропаганды общественно-политического значения и смысла девиза завершающегося Года "Туркменистан – Родина мира и доверия", инициативы нашего уважаемого Президента, выдвинутые на крупных международных форумах во имя укреп­ления мира и доверия на всей земле, позволили донести до мировой общественности проводимую нашей страной миролюбивую внутреннюю и внешнюю политику, достигнутые успехи за 30 лет священной независимости, опираясь на статус постоянного нейтралитета, славную историю, культурно-духовное наследие, традиции нашего народа. А это явно продемонстрировало на весь мир неиссякаемую творческую энергию нашего уважаемого Президента, присущую современному руководителю и признанную на международном уровне, еще больше укрепило авторитетное место Туркменистана в мировом пространстве.

Радующие исторические события, происходящие в жизни нашей страны и общества, большие успехи, дос­тигаемые в политике, экономике и социально-культурном направлении, сплоченный народ независимого, постоянно нейтрального Туркменистана неразрывно связывает с именем Президента-­Аркадага. Именно поэтому все более крепнет непоколебимая вера туркменского народа в своего Аркадага, его гуманную политику, берущую свое начало из его мудрости и разума, в светлое будущее строящегося справедливого гражданского общества.

В нашей стране стало доброй, идущей из душевного побуждения нашего народа, традицией – именовать каждый наступающий год в соответствии с современностью. Эта традиция повышает чувство гордости нашего народа за Родину, которая является Отечеством дружбы и братства, и за эпоху благополучия и счастья, стремление к вдохновенному и добросовестному труду.

В целях широкой пропаганды и доведения до мировой общественности беспрецедентных успехов, достигутых нашей родимой Отчизной за годы ­независимости, и широкомасштабных преобразований, реализуемых в нашей стране под дальновидным руководством Героя-Аркадага, значения великой деятельности, направленной на укрепление основ государственности, еще большее наращивание экономической мощи нашей страны, дальнейшее повышение социально-бытового уровня жизни нашего народа, продуманной внутренней и внешней политики Туркменистана в эпоху могущества и счастья, воспитания молодого поколения в духе патриотизма и гордости за эпоху с Аркадагом, констатируя, что наше Отечество добилось огромных успехов за годы независимости благодаря неустанным усилиям нашего национального лидера и в результате чего достигло новых рубежей в строительстве могущественного государства, демократизации общественной жизни, опираясь на национальные устои государственности, туркменский народ вступает со своим Аркадагом в третьем десятилетии XXI века в новую эпоху, а также учитывая поступившие от государственных органов, организаций, предприятий, крупных общественных объединений и граждан нашей страны и широко поддержанные всем народом многочисленные предложения об объявлении 2022 года Годом "Эпоха народа с Аркадагом", Медж­лис Милли Генгеша Туркменистана постановляет:

Объявить 2022 год Годом "Эпоха народа с Аркадагом".

Председатель Меджлиса

Милли Генгеша Туркменистана

Г.Маммедова

г. Ашхабад, 27 декабря 2021 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.

Источник - turkmenistan.gov.tm
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641416400
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